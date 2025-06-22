Как Беларусь попала в топ-5 лидеров по производству молока на душу населения

Один из приоритетов Беларуси - обеспечение национальной безопасности страны, в том числе продовольственной.

Так, самый высокий уровень самообеспечения достигнут по молоку и составляет 283 %. Для сравнения: в странах Евросоюза этот показатель всего 117 %. Отечественные предприятия производят 958 кг молока на человека в год.

Понятно, что столько белорусы не потребляют, поэтому излишки отправляются на экспорт.

Грейпфрут с вермутом, манго - облепиха, кофейное, банановое с шариками и даже со вкусом драника - и это все белорусское мороженое. Сложно упрекнуть маркетологов в чрезмерном креативе, когда внутри действительно вкусный и натуральный продукт. Последняя новинка от Слуцкого сыродельного комбината - сырное мороженое.

Впервые лакомство представили на выставке "Белагро". Первая партия уже попала на прилавки магазинов и вызвала ажиотаж.

Повышенному спросу на предприятии, конечно же, рады. Покупателей просят не волноваться: эскимо попробует каждый белорус! Сейчас мороженое как раз на стадии внедрения в торговые сети.

Беларусь - молочная. Так говорят о нашей стране. Государство входит в топ-5 лидеров по производству молока на душу населения. Нашу молочку знают и охотно покупают почти в 70 странах. Ассортимент впечатляет даже самих белорусов: более 2 тыс. наименований цельномолочной продукции, около 40 видов масла, а также порядка 480 видов сыров.

Как и куда текут наши молочные реки говорили на семинаре-совещании с участием Президента. В ближайшие годы на современные роботизированные комплексы должна перейти вся страна.

"Корова, образно говоря, должна стоять во дворце", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что за последние годы нащупали, каким путем развиваться в животноводстве. Приняли решение, что животноводческие фермы необходимо преобразовать в животноводческие молочно-товарные комплексы, где в целом по всей цепи соблюдаются технологии.

Рекорды по надоям неизменно ставят в Несвижском районе. Во многих сельхозпредприятиях здесь ежегодно получают 10 тонн молока от коровы. И выше. Животноводческие "дворцы" дают результат. При этом в районе не скрывают: "королевские" условия пока не у всех буренок.

Что у коровы на языке, то и в молоке. Сейчас аграрии ведут уборку многолетних трав. При заготовке кормов важна технология. Проигнорировали - потеряли в качестве. Мониторингом по поручению Президента займется Комитет госконтроля.

В небольшом хозяйстве Воложинского района, специализирующемся на мясо-молочном производстве, в разгар дня мехдвор практически пустой - все силы брошены на заготовку кормов.

Технология заготовки кормов универсальна для любого региона страны. Во-первых, скосить траву нужно вовремя. То есть до формирования соцветия. Тогда растения обладают питательными свойствами. Во-вторых, не передержать на поле. В противном случае сенаж или пересохнет, или сгниет. В идеале спустя два-три часа после покоса нужно измельчить подсохшую траву и доставить в траншеи.

Формирование силосно-сенажной траншеи тоже имеет свою специфику. Это только на первый взгляд кажется, что траву привезли и просто высыпали. Сенаж нужно тщательно утрамбовать, чтобы исключить доступ кислорода во избежание окисления и загнивания. Температура не должна превышать 37 градусов, а влажность допускается не выше 65 процентов. Затем траншея плотно закрывается несколькими слоями пленки. Сбалансированное питание плюс комфортные условия содержания определяют надои. Один из молочно-товарных комплексов в Воложинском районе возвели три года назад. Сегодня здесь 1742 коровы. Судя по цифрам (почти 5,5 тыс. тонн молока за текущий год), буренки на апартаменты не жалуются.