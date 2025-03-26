Сергеенко: В текущую пятилетку самое пристальное внимание уделят развитию регионов

В текущую пятилетку самое пристальное внимание уделят развитию регионов. На этом акцентировал внимание председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента в Витебской области Игорь Сергеенко во время заседания Чашникского райисполкома.

На повестке итоги социально-экономического развития за минувший год и задачи на 2025-й. Среди точек роста - концентрация сил в АПК. Животноводческие комплексы требуют модернизации. Серьезно нужно поработать и над развитием туризма. Для этого важна соответствующая инфраструктура. Сейчас райцентр переживает обновление. Здесь готовятся к областным "Дожинкам". Строительные бригады уже приступили к ремонту фасадов зданий. Модернизация затронет социальные объекты, улицы и дворы. Активно подключаются к благоустройству и жители города.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента в Витебской области:

"Немаловажное направление - развитие сферы строительства и ЖКХ. Главное, во имя чего мы работаем - это повысить качество жизни наших людей".

"Проводим капремонт жилищного фонда, текущий ремонт жилищного фонда. И в районе будем стараться навести порядок, чтобы все было красиво - дороги, подъездные пути. Объявлен Год благоустройства, надо наводить порядок", - прокомментировал Александр Быков, председатель Чашникского райисполкома.