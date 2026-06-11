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Сергей Лукашевич рассказал о механизации сельского хозяйства Африки и роли в этом Беларуси
Чем может помочь Беларусь в развитии Ганы, поговорили с первым замминистра иностранных дел Беларуси Сергеем Лукашевичем в "Актуальном интервью".
К слову, у Беларуси уже есть пилотный проект сотрудничества с Зимбабве. Ему дали импульс лидеры двух государств. Однако внутри хороших личных отношений зашита экономика, а именно несколько фаз механизации сельского хозяйства.
"Зимбабве стало из импортера пшеницы в экспортера. Цифры не столь высоки, но очень значимы для этого региона и показательны для всей Африки. Маленькие, но успешные проекты обращают на себя внимание соседей по региону. Другие африканские страны смотрят на удачные проекты Беларуси. И это не обещание и не разговоры о далеком будущем, мол, купите у нас трактор, и будет у вас все хорошо когда-то там", - обратил внимание собеседник.
Конечно, подобные конкретные результаты хотелось бы повторить. И Гана стала одним из примеров, основанных на удачном опыте Беларуси в сотрудничестве с Зимбабве. Гана, по словам первого замминистра иностранных дел Беларуси, заинтересована в повторении опыта механизации сельского хозяйства, а это открывает для Беларуси возможности поставки тракторов, навесного оборудования, сельскохозяйственных машин различного уровня.
"Машины адаптированы под климатические условия, рельеф местности. Над этим всем работают специалисты. Самое главное, мы не просто поставляем технику, а обеспечиваем обучение, сборочное производство, локализацию, что ведет к росту образованности и занятости населения. Это клубок предложений, идущих на пользу той либо иной африканской страны", - заявил Сергей Лукашевич.