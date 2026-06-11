Сергей Лукашевич рассказал о механизации сельского хозяйства Африки и роли в этом Беларуси

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Чем может помочь Беларусь в развитии Ганы, поговорили с первым замминистра иностранных дел Беларуси Сергеем Лукашевичем в "Актуальном интервью".

К слову, у Беларуси уже есть пилотный проект сотрудничества с Зимбабве. Ему дали импульс лидеры двух государств. Однако внутри хороших личных отношений зашита экономика, а именно несколько фаз механизации сельского хозяйства.

"Зимбабве стало из импортера пшеницы в экспортера. Цифры не столь высоки, но очень значимы для этого региона и показательны для всей Африки. Маленькие, но успешные проекты обращают на себя внимание соседей по региону. Другие африканские страны смотрят на удачные проекты Беларуси. И это не обещание и не разговоры о далеком будущем, мол, купите у нас трактор, и будет у вас все хорошо когда-то там", - обратил внимание собеседник.

Конечно, подобные конкретные результаты хотелось бы повторить. И Гана стала одним из примеров, основанных на удачном опыте Беларуси в сотрудничестве с Зимбабве. Гана, по словам первого замминистра иностранных дел Беларуси, заинтересована в повторении опыта механизации сельского хозяйства, а это открывает для Беларуси возможности поставки тракторов, навесного оборудования, сельскохозяйственных машин различного уровня.