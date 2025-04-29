Сизов: Роль ископаемых источников энергии останется ведущей в краткосрочной перспективе

Беларусь рассчитывает, что энергетическая безопасность в ЕАЭС повысится на долгосрочную перспективу. Об этом заявил зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов в "Актуальном интервью".

"Если смотреть баланс добычи, экспорта, импорта энергоресурсов и говорить конкретно про нефть, нефтепродукты, то можно сделать вывод, что пятерка является профицитной по показателю, - заметил зампредседателя концерна. - Беларусь, входя в объединение, рассчитывала на то, что энергетическая безопасность на долгосрочный период будет иметь более высокий уровень".

Сейчас, как подчеркнул он, одной из составляющих единого рынка нефти и нефтепродуктов является качественное функционирование инфраструктуры, которая обеспечивает не только добычу, но и транспортировку энергоресурсов и их доставку в виде готовых продуктов конечным потребителям, какими могут выступать как физические, так и юридические лица. В данном случае среди всех готовящихся проектов и документов особое внимание специалисты уделяют правилам доступа к системам трубопроводного транспорта. Определены также правила и принципы транспортировки энергоресурсов другими видами транспорта для обеспечения беспрепятственной, безбарьерной торговли.

Владимир Сизов:

"Сказать сегодня, что падает роль первичных ископаемых источников энергии, - значит погрешить против истины, потому что мы все наблюдаем, как происходит переосмысление вопроса. Еще буквально полгода-год назад мир желал переключиться на возобновляемые источники энергии. Сейчас складывается понимание, что с текущим уровнем технологий и их доступностью для определенных стран, на текущем уровне развития науки и техники, нам важно использовать прежде всего первичные источники энергии, которые дают наибольший экономический эффект для развития экономики".