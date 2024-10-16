Современный МТК открыли в Бобруйском районе. Расскажем, какой он снаружи и изнутри

До конца 2024 года в каждой области Беларуси появятся 10 молочнотоварных комплексов. Третий по счету уже открыли в Могилевской области.

Современные технологии и высококвалифицированные кадры

Современные технологии и высококвалифицированные кадры - это основа, которая позволяет успешно реализовывать в АПК самые современные инвестиционные проекты. Об этом сегодня уверенно говорят специалисты молочнотоварного комплекса в Бобруйске.

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МТК - первый в районе и третий в разрезе области. Это два коровника на 300 мест в каждом, доильно-молочный блок, родительское отделение с цехом сухостойких коров и профилакторий. Стоимость такого объекта чуть более 23 млн рублей.

Новый молочнотоварный комплекс хозяйство планирует запустить на полную мощность в следующем году. Он уже готов принимать своих жильцов, их, к слову, будет здесь около 1 тысячи. Для их комфорта и безопасности созданы все необходимые условия.

Автоматизация и цифровизация

Современное доильное оборудование позволит повысить качество и количество молочной продукции, а новые скреперные установки помогут содержать фермы в чистоте. И это еще не все ноу-хау комплекса.

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Александр Босяков, директор филиала "Пищевик-Агро" ОАО "Красный пищевик - Агросервис":

"В чем его основное отличие - это более просторное помещение. Здесь на одну голову доходит до 65 куб. м воздуха. Фронт кормления достигает 70 см, а в стандартных - до 50, т.е. два основных плюса - это воздухообмен и фронт кормления".

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К слову, это единственный молочнотоварный комплекс в области, где внедрена такая инновация. Автоматизированная система не только повысила производительность труда, но и создала новые рабочие места. Это 32 сотрудника, в том числе и молодые специалисты.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"На следующий год мы проектируем еще 10 комплексов. Это приятно. Для Могилевской области это крайне необходимо. Мы уже дальше на 2026 год нарабатываем программу строительства комплексов плюс достройка тех комплексов, где не совсем выдерживается технология. Это архиважная задача для нас, могилевчан".

В области до конца года построят еще 7 новых молочнотоварных комплексов: 3 - в Могилевском районе, 2 - в Кировском и по 1 - в Бобруйском и Горецком.