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Союз возможностей. ЕАЭС - серьезный игрок на мировой арене
ЕАЭС - не политический клуб, это экономическая платформа, которая дает результат. В 2015 году договор о ЕАЭС вступил в силу. 10 лет спустя мы видим реальные результаты.
Торговля крепнет, кризисы сглаживаются. Общий рынок энергоресурсов уже формируется, чтобы мы не зависели от капризов внешних игроков. А сколько рабочих мест появилось благодаря совместным проектам!
Это не просто цифры - это жизнь людей, которая меняется к лучшему. Платформа стабильности в нестабильном мире, мощный союз пяти стран: Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана.
Вместе 180 млн человек, территория - в 20 млн кв. км. Пятая часть суши - от Бреста до Владивостока, от Минска до Еревана, Бишкека и Алматы. А еще совокупный ВВП, который в 2024 году превысил - за 2,5 трлн долларов. И это не абстракция. Это цифры. Это вес - геополитический, экономический. Свидетельство того, что союз - серьезный игрок на мировой арене! Зачем он нужен? Чтобы наши страны вместе строили экономику, торговали, развивали проекты.
2025-й - Год председательства Беларуси в ЕАЭС
Беларусь в 2025 году не просто участник, а рулевой ЕАЭС. Наша страна вынесла 9 инициатив, необходимых для создания общего экономического пространства, где будут процветать технологии: искусственный интеллект, электротранспорт, робототехника.
Плюс новые транспортные коридоры вроде "Север - Юг" и "Восток - Запад", чтобы грузы шли быстрее, а доходы росли. Энергетика, логистика, кооперация - вот наши приоритеты. Наша задача в том, чтобы ЕАЭС стал не просто союзом возможностей, а настоящей силой, с которой считаются.