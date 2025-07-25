Стоимость биткоина снизилась до 115 тыс. долларов

Стоимость биткоина в ходе торгов стала ниже и теперь составляет 115 тыс. долларов. Такая стоимость появилась впервые с 10 июля 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные площадки Binance.

По состоянию на 10:12 (по московскому времени) биткоин снижался на 2,5 % и находился на уровне 114,942 тыс. долларов К 10:30 биткоин замедлил снижение и находился на отметке 115,543 тыс. долларов (-2,18 %).

Капитализация биткоина на фоне обновления исторических максимумов, по данным на 25 июля, составляет 2,302 трлн долларов. Таким образом, в настоящее время биткоин является седьмым по величине активом. Об этом свидетельствуют данные портала Companiesmarketcap, который рассчитывает капитализацию публичных компаний, драгоценных металлов, криптовалюты и паевых инвестиционных фондов.

Ранее владелец и генеральный директор оператора майнинговых дата-центров Gis mining Василий Гиря заявил, что рост биткоина, а также в целом капитализации криптовалютного рынка может привести к масштабной модернизации майнинг-оборудования в России.

Факт Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.