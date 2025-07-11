Стоимость биткойна снова обновила исторический максимум

Стоимость биткойна превысила 118 тыс. долларов, и это новый исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные площадки Binance.

По данным на 08:44 мск, криптовалюта преодолела отметку в 118 тыс. долларов и достигла рекордных 118,09 тыс. долларов (+6,43 %).

К 08:58 мск стоимость биткойна замедлила рост и находилась на уровне 117,812 тыс. долларов (+6,05 %).

9 июля стоимость биткойна, после полуторамесячного движения в коридоре 100-110 тыс., поднялась до 111,999 тыс. долларов , установив новый исторический максимум. Последний раз стоимость биткойна устанавливала исторический максимум 22 мая 2025 года, поднявшись до 111,98 тыс. долларов .

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.