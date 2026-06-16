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Ташкентский международный инвестиционный форум стартовал с выставки достижений Узбекистана
Узбекистан принимает Ташкентский международный инвестиционный форум. Это ключевая платформа, где сходятся глобальный капитал, правительства и амбициозные проекты: от энергетики и инфраструктуры до цифровой трансформации и зеленой экономики. Узбекистан представляет портфель инвестиционно готовых проектов.
Ташкентский международный инвестиционный форум проходит уже в пятый раз и в честь юбилея собирается поставить рекорды по посещаемости и экономической результативности. Ключевое событие - пленарная сессия - пройдет уже 17 июня. Примет участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин также направился с визитом в Узбекистан и примет участие в пленарном заседании форума.
16 июня проходит нулевой день, так его называют организаторы. Ключевое событие дня - выставка. 6 тыс. кв. м посвящены достижениям Узбекистана, возможностям сотрудничества и инвестициям. Сделано все максимально интерактивно с помощью IT-технологий.
IT - это новая точка роста для Узбекистана. Растет с каждым годом вклад в ВВП, количество резидентов, которые занимаются этой деятельностью. В кулуарах рассказали, что при создании этой сферы вдохновлялись опытом и Казахстана, и Беларуси.
Беназир Азимова, главный менеджер IT Park Uzbekistan:
"IT Park Uzbekistan - это государственная организация, которая действует под эгидой Министерства цифровых технологий. Нашей основной задачей является способствовать развитию IT-системы страны, помогать стартапам, аутсорсинговым компаниям, центрам, организациям в сфере информационных технологий. Наша основная привлекательность для компаний - налоговые льготы, так как резиденты IT-парка освобождаются от всех корпоративных налогов. Единственный налог - подоходный, который снижается с 12 % до 7,5 %. Мы также помогаем компаниям в выходе на международный рынок и способствуем их развитию".
Несмотря на то что ключевое событие в нулевой день - это выставка, работа по секциям уже началась. Разделены они на самые разные темы: от урбанизации, городов будущего до женского предпринимательства. В здании Центрально-Азиатского Экспо проходит бурный диалог, который продлится 3 дня.