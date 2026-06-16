Ташкентский международный инвестиционный форум стартовал с выставки достижений Узбекистана

Узбекистан принимает Ташкентский международный инвестиционный форум. Это ключевая платформа, где сходятся глобальный капитал, правительства и амбициозные проекты: от энергетики и инфраструктуры до цифровой трансформации и зеленой экономики. Узбекистан представляет портфель инвестиционно готовых проектов.

Ташкентский международный инвестиционный форум проходит уже в пятый раз и в честь юбилея собирается поставить рекорды по посещаемости и экономической результативности. Ключевое событие - пленарная сессия - пройдет уже 17 июня. Примет участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин также направился с визитом в Узбекистан и примет участие в пленарном заседании форума.

16 июня проходит нулевой день, так его называют организаторы. Ключевое событие дня - выставка. 6 тыс. кв. м посвящены достижениям Узбекистана, возможностям сотрудничества и инвестициям. Сделано все максимально интерактивно с помощью IT-технологий.

IT - это новая точка роста для Узбекистана. Растет с каждым годом вклад в ВВП, количество резидентов, которые занимаются этой деятельностью. В кулуарах рассказали, что при создании этой сферы вдохновлялись опытом и Казахстана, и Беларуси.

Беназир Азимова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/691a4440-00fc-48e7-8280-d2df87d746d1/conversions/cb55f621-c89c-4fa3-98d4-e0ad3e29b1d6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/691a4440-00fc-48e7-8280-d2df87d746d1/conversions/cb55f621-c89c-4fa3-98d4-e0ad3e29b1d6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/691a4440-00fc-48e7-8280-d2df87d746d1/conversions/cb55f621-c89c-4fa3-98d4-e0ad3e29b1d6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/691a4440-00fc-48e7-8280-d2df87d746d1/conversions/cb55f621-c89c-4fa3-98d4-e0ad3e29b1d6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беназир Азимова, главный менеджер IT Park Uzbekistan:

"IT Park Uzbekistan - это государственная организация, которая действует под эгидой Министерства цифровых технологий. Нашей основной задачей является способствовать развитию IT-системы страны, помогать стартапам, аутсорсинговым компаниям, центрам, организациям в сфере информационных технологий. Наша основная привлекательность для компаний - налоговые льготы, так как резиденты IT-парка освобождаются от всех корпоративных налогов. Единственный налог - подоходный, который снижается с 12 % до 7,5 %. Мы также помогаем компаниям в выходе на международный рынок и способствуем их развитию".