Татарстан и Беларусь договорились о наращивании сотрудничества в легкой промышленности

Татарстан и Беларусь заинтересованы в создании кооперационных производств в легкой промышленности. Беллегпром планирует наращивать поставки продукции в Татарстан.

Уже в 2026 году белорусский концерн экспортировал в этот российский регион на 2 млн долларов. 22 июня об этом говорили в рамках круглого стола на площадке Минского тракторного завода.

Беларусь и Татарстан можно назвать одним из успешных примеров успешного партнерства. Взять даже этот год: уже состоялись взаимные визиты делегаций.

Весной в Казани прошел бизнес-форум "Брестская область - Татарстан". В конце мая в Минске прошли Дни Казани. В последние годы партнеры особенно активизировали сотрудничество: плотно работают по нефтехимии, АПК, лесному хозяйству и машиностроению.

Особое место среди белорусских партнеров занимает Минский тракторный завод. Значительная часть сельхозтехники Татарстана - производства белорусского флагмана.

Почему бы в будущем не сделать то же с концерном "Беллегпром" - холдингом, который формирует лицо легкой промышленности Беларуси. Белорусские ткани и одежда ценятся качеством не меньше, чем продовольствие.

Только за первый квартал этого года отечественные товары легкой промышленности поставили в более чем 60 стран мира. И 90 % экспорта - это российский рынок.

"Обсудили тему вхождения в школьную форму. Сегодня мы еще более усилим позиции, потому что у нас была уже встреча с производителями школьной формы Татарстана. Немножко нужно более детально все-таки им рассказать, в чем лучше наши ткани, почему они даже в ценовом факторе немного отличаются, они более технологичные, выверенные именно в подходе для того, чтобы наши дети были отшиты в форму по ГОСТу. Буквально месяц назад была встреча с "Минпромторгом" Российской Федерации, где заместитель министра аналогично озвучил, что они идут именно в формирование школьной формы, правильно отшитой, с правильно выверенными технологическими тканями", - рассказала председатель концерна "Беллегпром" Надежда Лазаревич.

Надежда Лазаревич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29854e10-8727-4433-833d-28ebb5d43862/conversions/c4d82279-4ff8-44aa-a615-9cc9d8dde57e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29854e10-8727-4433-833d-28ebb5d43862/conversions/c4d82279-4ff8-44aa-a615-9cc9d8dde57e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29854e10-8727-4433-833d-28ebb5d43862/conversions/c4d82279-4ff8-44aa-a615-9cc9d8dde57e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29854e10-8727-4433-833d-28ebb5d43862/conversions/c4d82279-4ff8-44aa-a615-9cc9d8dde57e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Олег Коробченко, заместитель премьер-министра , министр промышленности и торговли Татарстана (Россия):

"У нас в Татарстане 500 тыс. школьников. Если примерно посчитать, что на одного школьника нужно около 10 тыс. российских рублей, то это уже огромный рынок только по школьной одежде. Что касается спецодежды, то у нас очень мощный промышленный регион: здесь работают КАМАЗ, два крупных завода "Сибур", вертолетный завод и другие предприятия. В промышленности занято порядка миллиона человек, и всем им нужна спецодежда. Поэтому если ваши производители спецтканей и спецматериалов расширят ассортимент и наладят поставки готовой спецодежды, мы сможем закрыть весь рынок".

Олег Коробченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b414e5aa-9224-42b7-8280-39bee832f42d/conversions/ef9a4bb2-d734-4579-a89e-3d573c85f1a9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b414e5aa-9224-42b7-8280-39bee832f42d/conversions/ef9a4bb2-d734-4579-a89e-3d573c85f1a9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b414e5aa-9224-42b7-8280-39bee832f42d/conversions/ef9a4bb2-d734-4579-a89e-3d573c85f1a9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b414e5aa-9224-42b7-8280-39bee832f42d/conversions/ef9a4bb2-d734-4579-a89e-3d573c85f1a9-xl-___webp_1920.webp 1920w