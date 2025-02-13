Техника, электрозарядная инфраструктура, АПК. Беларусь готова обеспечить потребности Северной Осетии

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c532e4f-4fb5-49a3-942d-08199a04ac69/7c56ded9-1104-4495-8074-0edba4465387.jpg 2025-02-13T17:04:44.000000Z00

Белорусские предприятия готовы обеспечить потребности Северной Осетии-Алании в пассажирской, грузовой, коммунальной, дорожно-строительной и карьерной технике, а также организовать ее сопровождение с качественным гарантийным и сервисным обслуживанием.

Об этом 13 февраля заявил на встрече с главой Республики Северная Осетия Сергеем Меняйло вице-премьер Виктор Каранкевич.

В ближайшее время важно вывести двустороннюю торговлю на достойный уровень. Взаимодействие в области промышленности назвали одним из основных направлений сотрудничества.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Готовы оказать содействие в создании электрозарядной инфраструктуры в случае решения о приобретении пассажирского электротранспорта. Беларусь располагает соответствующими компетенциями, успешно производит и уже более пяти лет эксплуатирует собственную зарядную инфраструктуру. У каждой страны есть свои сильные стороны в области сельского хозяйства. И при этом емкость рынка позволяет нам по многим позициям гармонично развиваться и дополнять друг друга".