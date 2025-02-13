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Техника, электрозарядная инфраструктура, АПК. Беларусь готова обеспечить потребности Северной Осетии
Белорусские предприятия готовы обеспечить потребности Северной Осетии-Алании в пассажирской, грузовой, коммунальной, дорожно-строительной и карьерной технике, а также организовать ее сопровождение с качественным гарантийным и сервисным обслуживанием.
Об этом 13 февраля заявил на встрече с главой Республики Северная Осетия Сергеем Меняйло вице-премьер Виктор Каранкевич.
В ближайшее время важно вывести двустороннюю торговлю на достойный уровень. Взаимодействие в области промышленности назвали одним из основных направлений сотрудничества.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
"Готовы оказать содействие в создании электрозарядной инфраструктуры в случае решения о приобретении пассажирского электротранспорта. Беларусь располагает соответствующими компетенциями, успешно производит и уже более пяти лет эксплуатирует собственную зарядную инфраструктуру. У каждой страны есть свои сильные стороны в области сельского хозяйства. И при этом емкость рынка позволяет нам по многим позициям гармонично развиваться и дополнять друг друга".
Беларусь считает также стратегическим взаимодействие в сфере АПК. У Минска и у Владикавказа есть свои сильные стороны в области сельского хозяйства. У Беларуси широкая линейка продовольственных товаров, а также есть серьезные наработки в семеноводстве, выращивании зерновых и овощных культур. Еще одно из направлений - это проектирование и бурение водозаборных скважин. Беларусь готова делиться опытом.