Техника в Беларуси на 95 % готова к началу агросезона-2025

В Беларуси полным ходом идет подготовка к посевной кампании. Агросезон - самое ответственное время, от которого зависит и продовольственная безопасность страны, и сколько заработаем на экспорте. Поэтому и спрос с аграриев соответствующий.

Некоторые хозяйства Брестского региона уже приступили к пробному севу однолетних культур и ранних яровых. По прогнозам, массовые полевые работы в стране начнутся совсем скоро, поэтому сейчас важно максимально активизировать усилия по подготовке.

Техника по всей стране в строю уже на 95 %. На четверть выше прошлогодних темпов накоплены минеральные удобрения. Семена по зерновым культурам уже полностью засыпаны. Заложен в том числе и страховой фонд. Своими силами белорусские аграрии заготовили также семена льна, картофеля и львиную долю кукурузы.