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Тема конкуренции на трансграничных рынках вышла на первое место при обращении в Суд ЕАЭС

Один из эффективных институтов - Суд ЕАЭС - постоянно действующий орган Евразийского экономического союза. Его цель - обеспечить единообразное применение международных договоров.

Отмечено, на первое место в числе обращений в Суд ЕАЭС выходит тематика конкуренции на трансграничных рынках. По итогам 2024 года львиную долю обращений составляют фирмы, которые ведут хозяйственную деятельность.

В состав суда входят по два судьи от каждого государства ЕАЭС. Место пребывания суда - Минск. В честь 15-летия с момента образования его судьи удостоены наград.

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