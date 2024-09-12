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Белорусско-вьетнамский форум прошел в Хошимине
Свыше 150 вьетнамских компаний посетили белорусско-вьетнамский бизнес-форум в Хошимине. Подобное мероприятие - эффективная площадка для демонстрации экспортного потенциала, поиска точек развития сотрудничества и установления прямых контактов с представителями бизнеса Вьетнама, которые демонстрируют повышенный интерес.
Мероприятие прошло успешно. С белорусской стороны участвовало 13 компаний, с вьетнамской было более 150 участников. Это говорит о повышенном интересе вьетнамской стороны к выстраиванию долгосрочного сотрудничества с Беларусью. Сотрудничество не только торговое, но и кооперационное. Мы видим конкретные перспективы в развитии фармацевтической отрасли.
В мероприятии приняло участие руководство компаний Беларуси, представляющих машиностроительный, авиационный, продовольственный, фармацевтический, косметический секторы, а также сферу туристических услуг.
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