Белорусско-вьетнамский форум прошел в Хошимине

Мероприятие прошло успешно. С белорусской стороны участвовало 13 компаний, с вьетнамской было более 150 участников. Это говорит о повышенном интересе вьетнамской стороны к выстраиванию долгосрочного сотрудничества с Беларусью. Сотрудничество не только торговое, но и кооперационное. Мы видим конкретные перспективы в развитии фармацевтической отрасли.

Евгений Русак, замдиректора Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Беларуси