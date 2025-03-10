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Турчин заявил, что существенной коррекции экономического курса не будет

Турчин заявил, что существенной коррекции экономического курса не будет

Никакой существенной коррекции экономического курса не будет. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин, который был назначен 10 марта на эту должность Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, есть ли необходимость менять подходы к тому, как работать над более успешным развитием экономики в стране, он сказал: "Мое самое любимое выражение - "эволюция без революций". На любой должности, конечно, необходимо эволюционировать: и в должности председателя правительства, председателя Минского облисполкома… Каждый руководитель со своим приходом приносит что-то новое, новый взгляд на те или иные проблемы".

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"Никакой существенной коррекции экономического курса, конечно, не будет, - подчеркнул Александр Турчин. - Самое главное - обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие нашей страны. Конечно, во главе угла - люди, повышение их благосостояния, улучшение качества жизни. Вот основные направления нашей работы".

Он отметил, что люди, которые сейчас занимают ключевые посты в правительстве, Администрации Президента, руководстве регионов, работали вместе на протяжении определенного времени, хорошо друг друга знают и будут в первую очередь заниматься вопросами экономики. "Есть ли проблемы? Конечно, есть. Мы их будем решать. Думаю, что все у нас получится и все будет хорошо", - сказал Александр Турчин.

Одной из важнейших для себя задач премьер-министр видит не просто обеспечение экономического роста, а сбалансированного экономического роста. "Нельзя допускать, чтобы экономический рост был в ущерб каким-то иным макроэкономическим показателям. Можно поставить любую цель и ее достичь. Вопрос только в последствиях достижений и каким путем (это сделано - прим. ред.). Главная задача правительства - это обеспечить экономический рост, сбалансированный с другими макроэкономическими показателями", - заявил он.

Александр Турчин