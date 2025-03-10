Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Новым премьер-министром Беларуси стал Александр Турчин

Изображение
Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Турчина на пост премьер-министра Беларуси, пишет БЕЛТА.

Согласно Конституции Беларуси, премьер-министр назначается Президентом Республики Беларусь с предварительного согласия Палаты представителей. Данная процедура была проведена.

"Я специально, вы заметили, целыми блоками представил наших вице-премьеров и тех министров, которые будут с ними работать. Я хочу, чтобы вы всегда помнили - у вас есть такие президентские склонности, как у меня. Вы можете резко крутануть. Но тут вам придется с Романом Александровичем (экс-премьером и новым руководителем Нацбанка. - Прим. БЕЛТА) советоваться. Вы - председатель в правительстве. И если бы я сказал, что у нас будет в правительстве диктатура, то, наверное, губернаторов я бы не подтянул в правительство, - сказал глава государства. - Они понимают, что и ответственность будет солидная, и вот его блок, и он будет управлять этим блоком. Будь то экономика, строительство, сельское хозяйство или весь социальный блок. Наверное, это выгодно будет и для вас".

До настоящего времени Александр Турчин занимал пост председателя Минского облисполкома. Президент поручил внести кандидатуру того, кто мог бы исполнять эти обязанности, посоветовавшись и в экономическом блоке, и с парламентариями. "Чтобы у меня были разные точки зрения", - отметил глава государства.

Что известно о новом премьер-министре Беларуси

Турчин Александр Генрихович родился в 1975 году в Новогрудке Гродненской области.

В 2002 году окончил Белорусский государственный экономический университет, в 2009 году - Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

  • В 1997-1998 годах работал директором магазина колхоза "Авангард" Новогрудского района Гродненской области, в 1999 году - государственным налоговым инспектором инспекции государственного налогового комитета по Новогрудскому району.
  • В 1999-2002 годах - главный контролер-ревизор контрольно-ревизионного управления Министерства финансов по Новогрудскому району. В 2003-2004 годах - главный контролер-ревизор контрольно-ревизионного управления Министерства финансов по Гродненской области.
  • В 2004-2010 годах - начальник финансового отдела Кореличского райисполкома Гродненской области, заместитель председателя Кореличского райисполкома.
  • В 2010-2015 годах - председатель комитета экономики, заместитель председателя Минского облисполкома.
  • В 2015-2016 годах - помощник Президента Республики Беларусь - главный инспектор по Гомельской области.
  • В 2016-2018 годах - руководитель Аппарата Совета Министров.
  • В 2018-2019 годах - первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь.
  • С 2019-го по 10 марта 2025 года - председатель Минского облисполкома.

10 марта 2025 года назначен премьер-министром Республики Беларусь.

Награжден орденом Отечества III степени.

Александр ТурчинназначениеАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси