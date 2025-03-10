Новым премьер-министром Беларуси стал Александр Турчин

"Я специально, вы заметили, целыми блоками представил наших вице-премьеров и тех министров, которые будут с ними работать. Я хочу, чтобы вы всегда помнили - у вас есть такие президентские склонности, как у меня. Вы можете резко крутануть. Но тут вам придется с Романом Александровичем (экс-премьером и новым руководителем Нацбанка. - Прим. БЕЛТА) советоваться. Вы - председатель в правительстве. И если бы я сказал, что у нас будет в правительстве диктатура, то, наверное, губернаторов я бы не подтянул в правительство, - сказал глава государства. - Они понимают, что и ответственность будет солидная, и вот его блок, и он будет управлять этим блоком. Будь то экономика, строительство, сельское хозяйство или весь социальный блок. Наверное, это выгодно будет и для вас".