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Новым премьер-министром Беларуси стал Александр Турчин
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Турчина на пост премьер-министра Беларуси, пишет БЕЛТА.
Согласно Конституции Беларуси, премьер-министр назначается Президентом Республики Беларусь с предварительного согласия Палаты представителей. Данная процедура была проведена.
"Я специально, вы заметили, целыми блоками представил наших вице-премьеров и тех министров, которые будут с ними работать. Я хочу, чтобы вы всегда помнили - у вас есть такие президентские склонности, как у меня. Вы можете резко крутануть. Но тут вам придется с Романом Александровичем (экс-премьером и новым руководителем Нацбанка. - Прим. БЕЛТА) советоваться. Вы - председатель в правительстве. И если бы я сказал, что у нас будет в правительстве диктатура, то, наверное, губернаторов я бы не подтянул в правительство, - сказал глава государства. - Они понимают, что и ответственность будет солидная, и вот его блок, и он будет управлять этим блоком. Будь то экономика, строительство, сельское хозяйство или весь социальный блок. Наверное, это выгодно будет и для вас".
До настоящего времени Александр Турчин занимал пост председателя Минского облисполкома. Президент поручил внести кандидатуру того, кто мог бы исполнять эти обязанности, посоветовавшись и в экономическом блоке, и с парламентариями. "Чтобы у меня были разные точки зрения", - отметил глава государства.
Что известно о новом премьер-министре Беларуси
Турчин Александр Генрихович родился в 1975 году в Новогрудке Гродненской области.
В 2002 году окончил Белорусский государственный экономический университет, в 2009 году - Академию управления при Президенте Республики Беларусь.
- В 1997-1998 годах работал директором магазина колхоза "Авангард" Новогрудского района Гродненской области, в 1999 году - государственным налоговым инспектором инспекции государственного налогового комитета по Новогрудскому району.
- В 1999-2002 годах - главный контролер-ревизор контрольно-ревизионного управления Министерства финансов по Новогрудскому району. В 2003-2004 годах - главный контролер-ревизор контрольно-ревизионного управления Министерства финансов по Гродненской области.
- В 2004-2010 годах - начальник финансового отдела Кореличского райисполкома Гродненской области, заместитель председателя Кореличского райисполкома.
- В 2010-2015 годах - председатель комитета экономики, заместитель председателя Минского облисполкома.
- В 2015-2016 годах - помощник Президента Республики Беларусь - главный инспектор по Гомельской области.
- В 2016-2018 годах - руководитель Аппарата Совета Министров.
- В 2018-2019 годах - первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь.
- С 2019-го по 10 марта 2025 года - председатель Минского облисполкома.
10 марта 2025 года назначен премьер-министром Республики Беларусь.
Награжден орденом Отечества III степени.