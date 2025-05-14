Туризм, промкооперация, торговля - в чем ценность сотрудничества Беларуси и Вьетнама

Вьетнам - страна живописной природы, богатых недр и уникального культурного наследия, где императорские дворцы соседствуют с буддийскими пагодами, а экзотическая кухня и традиционная медицина привлекают туристов со всего мира.

Однако Вьетнам - это не только туристический рай, но и динамично развивающаяся экономика, с которой сотрудничает в том числе Беларусь. И сегодня страны выходят на новый уровень взаимодействия.

Точки роста

У "земли синего дракона", так еще называют Вьетнам, в приоритетах энергетика, переработка, электроника, а также добыча полезных ископаемых, металлургия и химпром. Точек роста у партнеров может быть немало.

Диалог обе страны поддерживают на высшем уровне. Президент Беларуси Александр Лукашенко был во Вьетнаме трижды и официальный визит в Синеокую первого лица этой страны дает старт новому витку в отношениях.

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За Вьетнамом закрепился статус азиатского экономического тигра нового поколения. Растет экономика и ВВП, экспорт товаров и услуг, инвестиции, а их было уже три большие волны.

В переговорах на высшем уровне речь шла о готовности не только наращивать торговлю, но и развивать совместные проекты. Для Беларуси это еще и возможность нарастить экономическое присутствие в Азии.

Александр Лукашенко:

"Хочу заверить вас, что наши отношения будут только улучшаться, и договоренности, которые мы утвердили с Вьетнамом, будут неукоснительно выполняться. У нас большая история наших отношений, красивая история нашей совместной борьбы во Вьетнаме за независимость вашего государства и народа, и наблюдая за тем, как развивается спустя десятки лет после той страшной войны Вьетнам, мы радуемся за ваши успехи, готовы сотрудничать во имя того, чтобы эти успехи были еще более весомыми".

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"Нашим отношениям уже 33 года. Уверен, что мы и дальше будем их укреплять. Мы близкие друзья, и в рамках визита на основе наших традиционно дружественных отношений мы бы хотели обсудить ряд вопросов, которые помогут развитию двусторонних контактов и позволят повысить их уровень до стратегического партнерства", - обозначил генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам.

Нет у Беларуси и Вьетнама закрытых тем: в деле проекты от промышленности до туризма.

Совместное производство

В 40 км от Ханоя запущен завод по сборке грузовиков МАЗ. На нем смогут выпускать до 3 тыс. автомобилей в год. Стороны рассчитывают запустить и еще одно сборочное производство и собирать тракторы.

Ханой занимает второе место после Сингапура по уровню открытости экономики. И это привлекает лидеров рынка. Быть там - значит смотреть на регион стратегически.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Мы входим в 20 стран, по мнению вьетнамской стороны, которые на законодательном уровне закреплены в качестве партнеров стратегического характера с Вьетнамом. Это дорогого стоит. На самом деле, люди, которые ходят в магазины, свой выбор тоже делают в пользу сотрудничества, потому что товарооборот у нас достаточно приличный, к нам заходят порядка 180 млн вьетнамских товаров каждый год, и у них есть свой покупатель".

Максим Рыженков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b25c6ee-f192-4d8a-9ab5-571dd4aafaad/conversions/bbc3ecb8-60e8-48b7-a600-c131847625f4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b25c6ee-f192-4d8a-9ab5-571dd4aafaad/conversions/bbc3ecb8-60e8-48b7-a600-c131847625f4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b25c6ee-f192-4d8a-9ab5-571dd4aafaad/conversions/bbc3ecb8-60e8-48b7-a600-c131847625f4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b25c6ee-f192-4d8a-9ab5-571dd4aafaad/conversions/bbc3ecb8-60e8-48b7-a600-c131847625f4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Торговля и аграрное сотрудничество

Несмотря на активное развитие промышленности в последние десятилетия, в аграрной сфере там по-прежнему занято более 50 % населения страны. Доля сельского хозяйства в ВВП - 21%. И, понятно, что нужны и машины, и технологии. В регион едут и белорусские продукты, продукцию нашего АПК во Вьетнаме ценят.

"В ближайшее время мы можем поставлять на рынок Вьетнама нашу говядину. Наши интересы сходятся. И мы в этом плане работаем очень плотно, - подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов. - В свою очередь мы покупаем у Вьетнама морепродукты, рис, фрукты. У нас даже импорт из Вьетнама превышает экспорт нашей продукции. Поэтому в этой части у нас еще есть очень большие резервы".

Создавать заводы на местах, обучать специалистов, обслуживать созданные системы, выстраивать кооперационные цепочки - это ближайшие наши задачи. Вьетнам белорусскому экспорту - ворота в Азию. Рынки емкие, и конкуренция только подстегивает.

Александр Ефимов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d498ac3-8d79-4dd7-bc5c-279123b5b8df/conversions/fbff0391-ae46-4e96-bf96-ae42f8996e25-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d498ac3-8d79-4dd7-bc5c-279123b5b8df/conversions/fbff0391-ae46-4e96-bf96-ae42f8996e25-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d498ac3-8d79-4dd7-bc5c-279123b5b8df/conversions/fbff0391-ae46-4e96-bf96-ae42f8996e25-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d498ac3-8d79-4dd7-bc5c-279123b5b8df/conversions/fbff0391-ae46-4e96-bf96-ae42f8996e25-xl-___webp_1920.webp 1920w

Министр промышленности Беларуси Александр Ефимов рассказал, что одним из следующих проектов по организации совместного производства является изготовление во Вьетнаме тракторов: "Начинаем проект с мощностного ряда 50 лошадиных сил. И в дальнейшем проект потенциально может быть расширен до любых моделей, имеющихся в линейке нашего тракторного завода".

Делегация Вьетнама в Беларуси была в широком составе, чтобы охватить ключевые сферы и договориться напрямую. По итогам переговоров были подписаны документы о сотрудничестве в области обучения военнослужащих и специалистов в сфере цифровой трансформации, науки, технологий, инноваций, фармацевтики. Лидеры завизировали заявление о восстановлении стратегического партнерства.

Межпарламентское сотрудничество

Создать условия для роста товарооборота и укрепления промышленной кооперации - это уже задача законодателей, чтобы договоренности, достигнутые на высшем уровне, могли реализоваться быстро и эффективно. Встреча с председателями обеих палат парламента Беларуси подтвердила и схожесть взглядов на политические процессы в мире.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Для нас важно сотрудничество абсолютно по всем направлениям. Это экономика, торгово-экономическое сотрудничество, гуманитарная сфера. Для нас, парламентариев, очень важно межпарламентское сотрудничество. И хочу отметить, что оно развивается достаточно успешно".

Наталья Кочанова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0fa9d216-1b60-4bcc-8066-6929b66a5cf5/conversions/bba1ca5f-702f-4fa6-a8cb-753b56f2c027-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0fa9d216-1b60-4bcc-8066-6929b66a5cf5/conversions/bba1ca5f-702f-4fa6-a8cb-753b56f2c027-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0fa9d216-1b60-4bcc-8066-6929b66a5cf5/conversions/bba1ca5f-702f-4fa6-a8cb-753b56f2c027-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0fa9d216-1b60-4bcc-8066-6929b66a5cf5/conversions/bba1ca5f-702f-4fa6-a8cb-753b56f2c027-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В ходе встречи в Национальном собрании мы обсудили перспективы развития и расширения межпарламентского диалога и сотрудничества, договорились в русле принятого заявления обновить и подготовить к подписанию новое соглашение о межпарламентском сотрудничестве с учетом текущих актуальных реалий современного геополитического этапа развития", - обозначил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Алейник.

Особое внимание уделили межрегиональному сотрудничеству, уже работают 13 соглашений, географию прямого взаимодействия городов и регионов будут расширять.

Зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко отметил: "Республика Беларусь и Социалистическая Республика Вьетнам уже исторически идут рука об руку, и между нашими народами сложились очень хорошие добрососедские отношения. Поэтому необходимо и на парламентском уровне защищать общие интересы.

Промкооперация

Тем временем у промкооперации, по мнению белорусского премьера, большие перспективы. Что касается тех самых тракторов, о которых шла речь на переговорах высокого уровня, начнут со сборки машин мощностью 50 лошадиных сил для работы на рисовых полях. Позже модельный ряд и линейку расширят. Работать будут на рынке третьих стран. На совместном производстве намерены выпускать не менее тысячи тракторов в год. И что важно, сборочное производство во Вьетнаме позволит повысить конкурентоспособность нашей техники в этом регионе.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Наши специалисты на текущем этапе оценивают уровень локализации по сборке тракторов в 45 %. То есть почти половина трактора будет собираться из комплектующих, произведенных во Вьетнаме. То есть это уже будет наш совместный продукт".

Александр Турчин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/baec3968-8b6a-413e-a371-5286bd2bf738/conversions/3900636e-2412-4c12-8016-0b055f77c661-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/baec3968-8b6a-413e-a371-5286bd2bf738/conversions/3900636e-2412-4c12-8016-0b055f77c661-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/baec3968-8b6a-413e-a371-5286bd2bf738/conversions/3900636e-2412-4c12-8016-0b055f77c661-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/baec3968-8b6a-413e-a371-5286bd2bf738/conversions/3900636e-2412-4c12-8016-0b055f77c661-xl-___webp_1920.webp 1920w

С возможностями белорусского машиностроения генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама ознакомился лично на площадке МТЗ. Гостям наш премьер показал образцы техники Минского автозавода, Мотовелозавода, Бобруйскагромаша и ряда других флагманов.

То Лам отметил, Вьетнам тоже заинтересован в производстве специализированных автобусов для перевозки школьников, и это может стать еще одной сферой сотрудничества двух стран.

Инвестиции

Крепкий финансовый сектор - залог успешных взаиморасчетов. Переговоры в Нацбанке сконцентрировались на активизации сотрудничества в финансовой сфере с коммерческими и государственными банками двух стран. Сегодня сделан особый акцент на инвестиционное развитие и роль в этом процессе банковского сектора.

"Несмотря на непростые международные условия, экономика в Беларуси растет уже который год подряд. И за первый квартал текущего года рост валового внутреннего продукта составил 3,1 %, - привел данные председатель правления Нацбанка Беларуси Роман Головченко. - Мы сознательно сделали ставку на стимулирование инвестиционной активности и наблюдаем уже второй год подряд рост инвестиций в основной капитал ".

Нгуен Тхи Хонг news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9eaef65a-f839-43bd-9246-7b3b22c0dd45/conversions/42e9ea64-a49f-477a-8071-0764b8c12ca4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9eaef65a-f839-43bd-9246-7b3b22c0dd45/conversions/42e9ea64-a49f-477a-8071-0764b8c12ca4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9eaef65a-f839-43bd-9246-7b3b22c0dd45/conversions/42e9ea64-a49f-477a-8071-0764b8c12ca4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9eaef65a-f839-43bd-9246-7b3b22c0dd45/conversions/42e9ea64-a49f-477a-8071-0764b8c12ca4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Нгуен Тхи Хонг, председатель Государственного банка Вьетнама:

"Ваше экономическое развитие - это хороший фундамент для двусторонних контактов. У Вьетнама высокая открытость экономики, а общий экспорт и импорт составляют более 200 % ВВП. Кроме того, наш Госбанк делает все возможное, чтобы проводить денежно-кредитную политику для поддержки экономического роста".

Где инвестиции, там и инновации. Две столицы намерены ставку сделать на экономику. В 2024 году товарооборот превысил 120 млн долларов. Организации Минска закупают у партнеров морепродукты, орехи, каучук, бытовую технику. От нас на экспорт идут минеральное удобрение, лекарства, оборудование для хирургии и стоматологии. В медицине и вовсе есть планы развития социальных проектов, к примеру, по обмену специалистами для внедрения новейших технологий.

"Мы пригласили наших коллег на наш экономический форум, который будет проходить в начале сентября. Будем к нему активно готовиться для того, чтобы он стал плодотворным и охватил все направления деятельности, которые нам интересны и взаимовыгодны", - сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

СМИ

Природная красота, история, промышленное развитие, дипломатия народная. Белорусам есть что рассказать о Вьетнаме на телевидении и вьетнамским медиа интересна Синеокая.

Соглашение работать вместе есть теперь и у Белтелерадиокомпании. "Мы будем обмениваться опытом, контентом: контентом развлекательным, познавательным, образовательным, информационным, что очень важно. В том числе и на английском языке (у нас и такой контент есть). Хочется, чтобы мир знал нашу точку зрения по актуальной мировой повестке. Вьетнам - это огромная возможность, как и Китай, точка входа в регион", - заявил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Иван Эйсмонт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47ea1ae3-6a21-4fe4-ae96-bbb68c38f4fd/conversions/ea141759-e766-4c25-a267-b52974dc9e51-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47ea1ae3-6a21-4fe4-ae96-bbb68c38f4fd/conversions/ea141759-e766-4c25-a267-b52974dc9e51-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47ea1ae3-6a21-4fe4-ae96-bbb68c38f4fd/conversions/ea141759-e766-4c25-a267-b52974dc9e51-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47ea1ae3-6a21-4fe4-ae96-bbb68c38f4fd/conversions/ea141759-e766-4c25-a267-b52974dc9e51-xl-___webp_1920.webp 1920w

Итоги визита

Визит выдался насыщенным, время пробежало быстро, делегация успела посмотреть столицу, насладиться творчеством Большого театра, пообщаться с обществом дружбы "Беларусь-Вьетнам". Гостей впечатлила экспозиция Музея истории Великой Отечественной войны, и венок к монументу Победы стал органичной частью программы.

То Лам отныне и обладатель наивысшей из госнаград Беларуси, которой удостаиваются представители других стран. Это орден Дружбы народов.

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Уже сделано немало. И большие открытые горизонты впереди. Дорожная карта будет пополняться новыми проектами, и белорусский лидер принял приглашение посетить официальный Ханой.

Александр Лукашенко:

"Я уверен, что с этим человеком мы сделаем очень много для того, чтобы фундамент наших отношений никто не смог не то что разрушить, но даже прикоснуться к нему. Нынешний визит генерального секретаря ЦК исторический в плане усиления наших отношений".

Усилению контактов способствует и безвиз. В январе вступило в силу соглашение между Минском и Ханоем о взаимной отмене виз для владельцев национальных паспортов. Теперь мы можем находиться на территории друг друга без виз до 30 дней. А путь из одной столицы в другую может значительно сократиться. Если не в километрах, то во времени. Беларусь и Вьетнам планируют запустить прямое авиасообщение.