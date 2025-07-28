Уборочная-2025: белорусские аграрии намолотили более 1,6 млн т зерна

Каравай-2025 уже превысил 1,612 млн т. Средняя урожайность выше чем в предыдущем году на 8,8 ц/га. Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 19 % площадей.

Стратегическая планка: собрать больше 1 т зерна на каждого белоруса. Для сравнения, у наших партнеров по ЕАЭС этот показатель значительно ниже. Так, на счету Брестской области 453 тыс. т, Гродненской - 402 тыс. т, Минской - 372 тыс. т. Активно идут работы в самом северном регионе, здесь на сегодня намолочено 69 тыс. т зерновых.

Завершается массовая уборка озимого ячменя - его намолочено 903 тыс. тонн. С более трети площадей убран озимый рапс. Лен вытереблен на 30 % площадей. Трав второго укоса скошено на 71 % к плану. Идет заготовка сена и сенажа.