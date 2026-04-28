Универсальной таблетки нет, но алгоритм есть: как БелТПП выводит предприятия Беларуси на новые рынки
Белорусская торгово-промышленная палата остается одним из ключевых институтов поддержки экспорта в стране. Заместитель председателя БелТПП Елена Малиновская в "Актуальном интервью" рассказала, как палата помогает белорусским предприятиям выходить на новые рынки и закрепляться на уже освоенных.
"Белорусская торгово-промышленная палата - это один из основных институтов поддержки экспорта в Республике Беларусь. И наша основная задача - оказывать содействие белорусскому бизнесу по выходу на новые рынки, закреплению на рынках, где мы уже присутствуем, по расширению рынков сбыта, поиску новых партнеров. Этой главной задачей подчинена вся наша активность", - подчеркнула Елена Малиновская.
Идеальной универсальной таблетки для выхода на другие рынки не существует, но вместе с тем алгоритмы приблизительно похожи во всех странах.
Она отметила, что в расширении рынков одним из первый действенных инструментов является выставка товаров и услуг. "Но до участия в выставке предприятие должно проделать огромную работу по изучению рынка сбыта и предпочтений потребителей, по ценовой политике и ценовой конъюнктуре рынка", - пояснила зампредседателя БелТПП.
Особое внимание палата уделяет региональным направлениям. "В рамках наших мероприятий мы уделяем большое внимание именно региональным направлениям. В прошлом году провели бизнес-форум по Китаю, по Индии. В этом году планируем организовать по Ближнему Востоку. И, конечно, большое внимание уделяется странам Африки. Сегодня это направление стратегическое, я бы сказала, для Беларуси, потому что это огромное население, высокий спрос, нам здесь есть куда расти", - рассказала Елена Малиновская.
"Также Китай - рынок необъятный, очень перспективный для нас. Быстрорастущая Индия, которая сегодня четвертая экономика в мире. Конечно, это страны Пакистан, Вьетнам, Мьянма и другие. География большая, и белорусскому экспорту есть куда расти", - заключила заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты.