"Нравится, не нравится - плати, моя красавица", - именно этим принципом живет современное европейское телевидение. Просмотр каналов во многих странах контента - удовольствие не просто сомнительное, но и чрезвычайно дорогое. Тамошний медиарынок устроен удивительным образом: граждане обязаны из своего кармана оплачивать ежедневную дозу тревоги, государственной пропаганды и бесконечных "экспертных" объяснений, кого и почему сегодня нужно бояться и ненавидеть. Вот только наличие интернета явно нарушило планы по спонсированию собственного зомбирования. Как итог: люди начали массовый и скоординированный бойкот телевизионных и радиовещательных налогов. Эпицентром этого бунта стала Великобритания и ее якобы общественный вещатель BBC, Русская служба которого у нас в стране заслуженно признана экстремистской.

Сэмюэл Уилсон, депутат Палаты общин парламента Великобритании:

Многие из моих избирателей сыты по горло поведением попрошаек из Би-би-си, которые, похоже, уверены, что карманы граждан бездонны. Они все больше разочаровывают людей своей политической предвзятостью и безрассудными тратами. Еще на один миллион больше на контракты с ведущими и другими. Да, их сотни директоров получают больше, чем премьер-министр. И я спрашиваю, собирается ли правительство принять меры, чтобы ни один пенсионер, который не может позволить себе платить обязательный сбор, не был привлечен к уголовной ответственности?

Откроем тайну: этим вопросом политик задавался еще 6 лет назад, но с тех пор ничего не изменилось. Хотя нет, за это время количество тех, кто уклоняется от уплаты за телевизионную лицензию, достигло рекорда. Теперь каждая восьмая британская семья наотрез отказывается отдавать более 230 долларов в руки BBC. Только за последний год от спонсирования сомнительного вещателя отказались еще 300 тысяч домохозяйств. Для корпорации, привыкшей жить на широкую ногу за счет граждан, это обернулось ощутимой дырой в бюджете. А потому в ход идут угрозы, судебные иски и огромные штрафы. В ответ же - добротная порция британского юмора.

Впрочем, на фоне других европейских соседей британские ухищрения выглядят как легкая разминка. В Германии к вопросу промывки мозгов подошли с истинно немецкой педантичностью. Там действует единый вещательный налог, который составляет без малого 220 евро в год. Ирония заключается в том, что этот сбор обязаны платить абсолютно все, независимо от того, есть ли у вас в доме телевизор, радиоприемник или даже интернет. Налог привязан к жилой площади. Более того, немецкая бюрократия в этом вопросе дошла до края: от уплаты не освобождаются даже слепые и глухие. По их логике, одни все равно могут слышать, а другие - видеть. Кстати, против такой дурости активно выступает "Альтернатива для Германии", что является еще одним очком в ее политической копилке.

Ульрих Зигмунд, представитель партии "Альтернатива для Германии:

"Обязательный сбор за вещание должен быть отменен - это наша заявленная цель. В этом нет ничего нового. Вы знаете, что это будет один из наших первых шагов. Мы намерены расторгнуть государственный договор о СМИ. Это необходимо с юридической точки зрения, но, прежде всего, с социальной и политической. Никто не должен быть вынужден платить за дезинформацию. Никто не должен быть вынужден платить за то, что он не смотрит и не хочет потреблять".

Не отстает от трендов и Скандинавия. В Швеции решили не тратить время на уговоры и инспекции. Там полностью ликвидировали классическую телевизионную лицензию и заменили ее автоматическим налогом на госвещание. Теперь необходимая сумма удерживается напрямую из подоходного налога каждого работающего шведа. Хотите вы этого или нет, зависаете у синего экрана или предпочитаете тишину - неважно. Платить за шведскую пропаганду придется в полном размере.

"В Британии мы жалуемся на телевизионную лицензию, но, по крайней мере, у нас ее платят только те, у кого есть телевизор. Когда я приехал в Швецию, я думал, что здесь точно не будет такого архаичного налога. Но сегодня я был удивлен, узнав секрет, что в Швеции платят все за теле- и радиовещание, даже если у вас нет телевизора или радио, абсолютно все работающие люди, примерно один процент от годового дохода. Это просто безумие. Даже если вы не живете в Швеции, но получаете деньги из этой страны, вы будете вынуждены платить", - рассказал блогер.

Однако самые прекрасные новости приходят нынче из Польши. Для местных жителей Варшава приготовила поистине драконовские меры. Со следующего года штрафы за неуплату налога на радио и телевидение снова вырастут: примерно с 250 долларов за использование незарегистрированной техники до 284. Сейчас в стране развернуты настоящие облавы на граждан. Специально обученные люди в форме польской почты, вместо того, чтобы разносить письма, ходят по домам, проверяют квартиры и даже заглядывают в окна личных автомобилей. Если в машине обнаружат магнитолу, которая не стоит на учете, владельцу мгновенно выписывается гигантский штраф.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Посмотрите, как работают "демократические" государства: они заставляют людей платить за ту пропаганду, которую им втюхивают, причем напрямую, самым непосредственным образом, с помощью налога. Насколько я помню, некоторым телекомпаниям даже не нужно размещать рекламу в эфире - она для финансирования не нужна. Есть на что существовать".