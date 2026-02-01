3.75 BYN
В Беларуси число работающих пенсионеров с начала 2025 года увеличилось на 27 тыс.
В Беларуси с 1 февраля повышены все виды трудовых пенсий - по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Увеличение зависит от стажа и заработка до выхода на заслуженный отдых.
Все виды трудовых пенсий в среднем будут перерассчитаны на 10 %. А годовое увеличение планируется почти на 15 %.
Расскажем, как выросла эта социальная выплата в среднем за пятилетку.
Социальное обеспечение
Более 2 млн белорусов сегодня живут на трудовую пенсию. По итогам пятилетки эта социальная выплата увеличились почти в два раза. Что касается нынешнего повышения, у каждого пенсионера размер индивидуален. Он зависит от стажа, заработка, а также установленных доплат. Изменения коснулись как неработающих, так и работающих пенсионеров.
Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
"По оценке, средний размер пенсии по возрасту в результате перерасчета составит порядка 1070 рублей. Пенсии будут повышены более 2,3 млн пенсионеров, которые получают трудовые пенсии. Всего на выплату пенсии в феврале будет направлено более 2,5 млрд рублей, при этом 219 млн рублей - это только повышение пенсии".
Право на трудовую пенсию по возрасту в нашей стране имеют мужчины в 63 года при общем стаже работы не менее 25 лет, а также женщины в 58 лет при общем стаже работы не менее 20 лет.
Беларусь последовательно выполняет свои социальные обязательства, обеспечивая достойный уровень жизни старшего поколения и поддерживая уязвимые категории граждан. В предыдущий раз размер выплат увеличивался в сентябре 2025 года, тогда рост составил 5 %. А за последние пять лет трудовые пенсии выросли на 81 % в результате 12 индексаций.
Белорусские пенсионеры в трудной жизненной ситуации могут получить различные социальные услуги - от помощи на дому до проживания в специализированных учреждениях. Система поддержки выстраивается и вокруг государственной стратегии "Активное долголетие", которая абсолютно бесплатно включает клубы по интересам и школы здоровья.
Екатерина Коледа, начальник главного управления соцобслуживания и соцпомощи Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
"Первая тема - это общественная включенность. И здесь одним из стратегически важных направлений выступает развитие института "серебряного" волонтерства. Старт этому направлению был положен с начала реализации национальной стратегии. И мы очень рады тому, что у старшего поколения это направление пользуется очень активным спросом. Сегодня координаторами этой работы является территориальный центр социального обслуживания населения, который под своей крышей объединяет более 6 тыс. волонтеров серебряного возраста".
Однако главным занятием представителей почтенного возраста все еще остается трудовая деятельность. Число работающих пенсионеров с начала 2025 года увеличилось на 27 тыс. человек.