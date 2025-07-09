В Беларуси намолотили более 100 тыс. тонн озимого ячменя

Свой вклад в агропромышленном комплексе и у наших ученых. Специалисты из Научно-практического центра НАН по земледелию один из акцентов делают на селекции овса. В госреестре - 11 отечественных сортов. Из новинок - "квант", "зенит". Овес - ценная продовольственная культура. Из него делают, к примеру, знаменитые хлопья "Геркулес" и мюсли. Незаменим он и в животноводстве.