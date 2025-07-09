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В Беларуси намолотили более 100 тыс. тонн озимого ячменя
Автор:Редакция news.by
Летние полевые работы в Беларуси входят в новую активную стадию. Традиционно на старте посевной первым убирают озимый ячмень. Уже намолочено более 100 тыс. тонн.
Свой вклад в агропромышленном комплексе и у наших ученых. Специалисты из Научно-практического центра НАН по земледелию один из акцентов делают на селекции овса. В госреестре - 11 отечественных сортов. Из новинок - "квант", "зенит". Овес - ценная продовольственная культура. Из него делают, к примеру, знаменитые хлопья "Геркулес" и мюсли. Незаменим он и в животноводстве.
На полях страны возделывается 160 сортов зерновых, зернобобовых и других культур белорусской селекции.
Фото БЕЛТА