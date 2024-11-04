В Беларуси подвели итоги экономики за 9 месяцев 2024 года. Расскажем о цифрах и тенденциях

Ситуация в экономике стабильная и управляемая. Об этом заявили сегодня в правительстве.

20 ноября в правительстве говорили о социально-экономическом развитии Беларуси за 9 месяцев, а также тенденциях, которые наблюдаются в экономике, например, по ноябрю. Заявлено главное, что стабильная ситуация макроэкономическая, также она управляемая, выполняются все важнейшие параметры развития экономики.



Например, по росту ВВП уже известны, например, цифры по 10 месяцам - это плюс 4,2 %. Также растут и заработные платы, сегодня на Совмине озвучены такие цифры по 9 месяцам, например зарплата у бюджетников выросла почти на 12 %, а пенсии плюс 10 %.

В рамках заданных параметров на этот год сохраняется и уровень инфляции. Это важно, так как доходы сберегаются. Да, конечно, особое внимание сейчас уделяется, например, инвестициям и развитию каких-то проектов в регионах, чтобы появлялись новые рабочие места и новое производство.



Сегодня оценили, конечно, и наш экспорт, наши поставки на внешних рынках. Важно, что переориентированы наши экспортные потоки, найдены новые рынки сбыта.

Растут экспортные поставки на новые рынки

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: "За 9 месяцев страна экспортировала товаров и услуг на 36 млрд 700 млн долларов США с приростом к прошлому году на 1,5 млрд долларов. Темп составил 104,4 % при прогнозе 105,3 %. Много факторов сказалось, влияние конъюнктурных изменений. Вместе с тем активно идет диверсификация наших экспортных потоков. Так, за 9 месяцев экспорт в страны Африки вырос в 3,7 раза, а количество африканских стран, покупателей нашей продукции, возросло до 45 государств. Не достигли плановых показателей по экспорту Министерства архитектуры, Минпром, Минсвязи и концерн "Беллегпром".