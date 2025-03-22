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В Беларуси посеяно более половины площадей ранних яровых зерновых и зернобобовых культур

Активная посевная кампания проходит по всей стране. Темпы превышают прошлогодние.

Уже посеяно более половины площадей (а это 50,6 %) ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) - около 300 тыс. га. Лидирует Брестская область зерновые посеяны на площади более 90 тыс. га, затем Гродненская (64 тыс.), Минская - более 51 (51,2), рядом Могилевская и Гомельская, а в Витебской области посеяно чуть более 9 тыс. га. Начата работа с однолетними травами, льном (чуть более 8 %).

Подкормка озимых зерновых и озимого рапса выполнена на 95 %. Во многих регионах уже ведется вторая подкормка. А также известкование кислых почв, вносят органику.

Работы по закрытию влаги на полях проведены на площади свыше 1млн га (63,8 %) - темпы выше прошлогодних.

аграрии