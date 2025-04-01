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В Беларуси повысился показатель стоимости работ и услуг в строительстве
Министерство архитектуры и строительства утвердило новый показатель стоимости работ (услуг) в денежном выражении. Соответствующее постановление ведомства от 10 марта 2025 года №33 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Показатель, приходящейся на один человеко-день работы, для специалистов 14-го разряда разработчиков проектной документации в среднем по республике теперь составляет 377,14 белорусских рублей (ранее – 317 рублей). Норматив применяется при составлении сметы на разработку проектной документации на возведение, реконструкцию, ремонтно-реставрационные работы, капитальный ремонт, благоустройство объекта, снос.
Для специалистов заказчиков, застройщиков и инженерных организаций новый показатель составляет 385,56 рублей (было - 307,7 рублей).
Признаются утратившими силу постановления Минстройархитектуры от 30 января 2023 года №5, от 30 июня 2023 года №69 и от 18 апреля 2024 года №27.
Постановление вступает в силу после опубликования.