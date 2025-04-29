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В "Белнефтехим" рассказали, чем будет полезен единый рынок энергоресурсов для стран из ЕАЭС
Работа единого рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС стартует с 2027 года. Что это даст странам - участницам Евразийского экономического союза, рассказал зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов в "Актуальном интервью".
По словам зампредседателя концерна, при разработке основополагающих документов, какими должны определяться принципы функционирования единого рынка нефти и нефтепродуктов, стороны договорились о некоторых приоритетах, которые в обязательном порядке должны найти отражение на бумаге. В первую очередь была достигнута договоренность о приоритетном удовлетворении внутренних потребностей членов ЕАЭС в энергоресурсах.
Владимир Сизов:
"Наличие огромной сырьевой базы членов Евразийского экономического союза создает предпосылки для того, чтобы энергетическая безопасность стран-участников была обеспечена на высоком уровне, выше, чем если бы каждый существовал отдельно".
Он также отметил, что концерн "Белнефтехим" отстаивает принципы в отношении единого рынка, акцентируя внимание на важности выстраивания равнодоступности участников к источникам энергии. Это необходимо для здоровой конкуренции на рынке и устранения неравномерности доступа производителей к первичным энергоресурсам.