В "Белнефтехим" рассказали, чем будет полезен единый рынок энергоресурсов для стран из ЕАЭС

Работа единого рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС стартует с 2027 года. Что это даст странам - участницам Евразийского экономического союза, рассказал зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов в "Актуальном интервью".

По словам зампредседателя концерна, при разработке основополагающих документов, какими должны определяться принципы функционирования единого рынка нефти и нефтепродуктов, стороны договорились о некоторых приоритетах, которые в обязательном порядке должны найти отражение на бумаге. В первую очередь была достигнута договоренность о приоритетном удовлетворении внутренних потребностей членов ЕАЭС в энергоресурсах.

Владимир Сизов:

"Наличие огромной сырьевой базы членов Евразийского экономического союза создает предпосылки для того, чтобы энергетическая безопасность стран-участников была обеспечена на высоком уровне, выше, чем если бы каждый существовал отдельно".