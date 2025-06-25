В Минске состоялось заседание президиума Делового совета ЕАЭС

Внимание всего евразийского пространства на этой неделе приковано к белорусской столице. Сегодня стартовали первые мероприятия. По традиции предваряет большой евразийский диалог заседание президиума Делового совета ЕАЭС. Обсудили шаги по углублению интеграционных процессов, инновации для устойчивого развития и меры по повышению внутренней устойчивости экономик.

Крупнейшие деловые ассоциации государств ЕАЭС – 25 июня в Национальной библиотеке. Деловой совет традиционно соберется за закрытыми дверями.

На повестке 5 вопросов. Они касаются улучшения делового климата, развития кооперационных проектов в АПК, международной торговли, техрегламентов, говорят и о продвижении конкуренции в рамках ЕАЭС. К слову, эти вопросы будут поднимать 26 июня на полях экономического форума – запланирован большой диалог Делового совета и ЕЭК (главного регулирующего органа ЕАЭС).

В процессах евразийского интеграционного строительства Деловой совет играет важную роль. В него входят представители организаций промышленников и предпринимателей стран ЕАЭС. Органу уже 10 лет. Здесь консолидируют усилия для открытия новых бизнес-возможностей, вырабатывают общие действия для экономического развития.

Эффективность союзной работы в немалой степени зависит от активной позиции делового сообщества. Именно бизнес на практике может сказать, что работает, а что нет. Что сделать, чтобы это заработало. В фокусе внимания сегодня беспрепятственное перемещение продукции на внутреннем рынке Евразийского союза, маркировка товаров, акцизная политика, функционирование рынков услуг и финансов.

Обсудили вопросы продовольственной безопасности. За 10 лет существования союза объемы производства сельскохозяйственной продукции увеличились на четверть. Уровень самообеспеченности продовольствием достиг 93 %. Особое внимание развитию механизмов финансовой поддержки.

Одно из центральных мест обсуждению вопросов стандартизации. Для выполнения технических регламентов ЕАЭС применяется почти 6 тыс. ГОСТ. Еще более 2 тыс. предстоит создать в ближайшее время. Участники отмечают, важно, чтобы фонд стандартов был современным и своевременным, а инфраструктура их разработки учитывала цифровые форматы. К слову, опыт белорусской стандартизации эксперты называют передовым в ЕАЭС.

Ужесточенные требования к семейной косметике в ЕАЭС начнут действовать с конца этого года, повышают безопасность продукции для детей и подростков, а также аттракционов и детских площадок. По инициативе белорусской стороны среди приоритетных также низкоуглеродная повестка и органическая продукция. Эти направления актуальны для "евразийской пятерки" и должны иметь поддержку стандартами.