В Минске стартовал форум "Лига экспорта" - что в повестке

В Минске стартовал форум "Лига экспорта". Здесь присутствуют те, кто формирует лицо страны за тысячи километров, - представители белорусского бизнеса, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью.

Ажиотажное участие в "Лиге экспорта" не миновал и 2026 год. Желающих получить дельный совет от практиков, настоящих экспертов все больше и больше. Участие принимают около 600 представителей экспортоориентированных предприятий, органов госуправления, логистических компаний. Форум уже в третий раз собирает тех, кто только впервые будет заходить на международные рынки, а также сторожилов, кто уже давно обосновался на мировой арене.

Что касается повестки, то вопросы поднимаются более чем актуальные: как в условиях перестройки мировой торговли находить клиентов, как формировать предложения и выстраивать долгосрочные деловые отношения. Также затронут тему внедрения нейросетей, ведь без искусственного интеллекта сейчас никуда.

Николай Борисевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0913136-ce87-4338-95d4-064055a3796a/conversions/42bb7a2c-4de5-4ce9-a351-740037b90fe6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0913136-ce87-4338-95d4-064055a3796a/conversions/42bb7a2c-4de5-4ce9-a351-740037b90fe6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0913136-ce87-4338-95d4-064055a3796a/conversions/42bb7a2c-4de5-4ce9-a351-740037b90fe6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0913136-ce87-4338-95d4-064055a3796a/conversions/42bb7a2c-4de5-4ce9-a351-740037b90fe6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Николай Борисевич, директор Национального центра поддержки экспорта:

"Мы чувствуем потребность нашего бизнеса, поэтому совместно с Российским экспортным центром (это уже не первый наш совместный проект) вводим новую программу. Сейчас проведем ее презентацию на примерах конкретных кейсов. Т. е. это будет мини-MBA в сфере экспорта. Нам бы хотелось, чтобы программа была востребованной и полезной для наших компаний. Она максимально практико-ориентированная и прикладная".