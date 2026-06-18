3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
В Минске стартовал форум "Лига экспорта" - что в повестке
В Минске стартовал форум "Лига экспорта". Здесь присутствуют те, кто формирует лицо страны за тысячи километров, - представители белорусского бизнеса, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью.
Ажиотажное участие в "Лиге экспорта" не миновал и 2026 год. Желающих получить дельный совет от практиков, настоящих экспертов все больше и больше. Участие принимают около 600 представителей экспортоориентированных предприятий, органов госуправления, логистических компаний. Форум уже в третий раз собирает тех, кто только впервые будет заходить на международные рынки, а также сторожилов, кто уже давно обосновался на мировой арене.
Что касается повестки, то вопросы поднимаются более чем актуальные: как в условиях перестройки мировой торговли находить клиентов, как формировать предложения и выстраивать долгосрочные деловые отношения. Также затронут тему внедрения нейросетей, ведь без искусственного интеллекта сейчас никуда.
Николай Борисевич, директор Национального центра поддержки экспорта:
"Мы чувствуем потребность нашего бизнеса, поэтому совместно с Российским экспортным центром (это уже не первый наш совместный проект) вводим новую программу. Сейчас проведем ее презентацию на примерах конкретных кейсов. Т. е. это будет мини-MBA в сфере экспорта. Нам бы хотелось, чтобы программа была востребованной и полезной для наших компаний. Она максимально практико-ориентированная и прикладная".
Государство всячески помогает бизнесу через страхование экспортных рисков, уплату части процентов от кредитов и лизинговых платежей, что существенно облегчает выход на неизведанный рынок особенно в турбулентное время, когда есть проблемы с логистикой и доставкой грузов. Научиться правильно их преодолевать - задача сегодняшнего форума.