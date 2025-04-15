В минском метро станет больше турникетов для оплаты проезда по QR-коду

В минском метро станет больше турникетов для оплаты проезда при помощи QR-кода. Уже заключен договор на модернизацию 30 автоматизированных устройств.

Сейчас подобной системой оборудовано почти 60 вестибюлей - по одному турникету на каждом входе. В приоритете станции с наиболее высоким пассажиропотоком.

Модернизируют и систему оплаты в наземном общественном транспорте. В автобусах, троллейбусах и трамваях Минска планируют внедрить систему оплаты проезда банковской картой до конца года.

Напомним, недавно появился "туристический" проездной - на один день и на трое суток.

К слову, в столице услугами наземного общественного транспорта ежедневно пользуются более миллиона пассажиров, метро - свыше 700 тысяч.