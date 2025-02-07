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В правительстве обсудили выгодные инструменты для приобретения белорусской продукции Башкортостаном
Диалог по линии Беларусь - Башкортостан прошел в правительстве. Наша страна готова предоставить партнерам выгодные финансовые инструменты для поставок широкого спектра продукции. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время встречи с главой республики Радием Хабировым.
Вся линейка белорусского оборудования - от дорожно-строительной техники до лифтов, микроэлектроники, вагонов и т. д. - может закупаться в рамках таких программ. Модели финансирования могут быть структурированы индивидуально под любую сделку. Это и кредитование спецпредприятий, таких как корпорации развития регионов, которые реализуют ключевые проекты или выступают централизованным заказчиком.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
"Это фондирование региональных банков либо лизинговых компаний, которые в свою очередь могут финансировать закупки широкого спектра востребованной белорусской продукции. Поставки белорусских товаров в рассрочку через белорусскую специализированную лизинговую организацию "Промагролизинг" с предоставлением конечному покупателю рассрочки под минимальную маржу. Также выстроена финансовая инфраструктура с задействованием российского Сбербанка и его дочерней компанией - белорусским Сбербанком, которая позволяет Российской Федерации приобретать белорусскую технику в кредит на льготных условиях. При этом вся ставка с учетом всех участников этой сделки не превышает 9,9 %".
Также Беларусь предложила реализовать проект по модернизации трамвайного парка Уфы. А для обеспечения оперативной доступности грузовой техники МАЗ, улучшения сервисного обслуживания ведется работа по строительству нового дилерского центра. Также пристальное внимание уделяется развитию совместных инвестпроектов.