В рамках ЕЭФ обсудят вопросы применения ядерных технологий в медицине

Евразийский экономический форум открывает новые горизонты для сотрудничества. Об этом говорят в кулуарах участники масштабной переговорной площадки. И главное, что совместная кооперация повышает рост благосостояния народов стран - участниц союза.

"На сегодняшний день очень активно идет работа с использованием научных данных при необходимости актуализации существующих нормативов, соответствующих духу и времени. Конечно, особенность нынешнего этапа - это активная цифровизация всех процессов, которые существуют в союзе в рамках обеспечения процесса безопасности", - отметил директор департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Владимир Синкевич.