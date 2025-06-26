3.78 BYN
2.97 BYN
3.44 BYN
В рамках ЕЭФ обсудят вопросы применения ядерных технологий в медицине
Евразийский экономический форум открывает новые горизонты для сотрудничества. Об этом говорят в кулуарах участники масштабной переговорной площадки. И главное, что совместная кооперация повышает рост благосостояния народов стран - участниц союза.
"На сегодняшний день очень активно идет работа с использованием научных данных при необходимости актуализации существующих нормативов, соответствующих духу и времени. Конечно, особенность нынешнего этапа - это активная цифровизация всех процессов, которые существуют в союзе в рамках обеспечения процесса безопасности", - отметил директор департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Владимир Синкевич.
"Сейчас активно идет разговор о развитии ядерной медицины, использовании ядерных технологий в медицине, так как этот метод является одним из самых информативных в плане диагностики и он более щадящий в терапии и лечении различных заболеваний. В большей степени применяется для лечения онкологических заболеваний", - подчеркнул директор Института ядерной физики НАН Узбекистана Ильхам Садиков.