В России образовался локальный дефицит белорусских машин

Российские дилеры заявили о нехватке автомобилей белорусского бренда. Причинами локального дефицита стали высокий спрос и быстрые продажи, однако машины доступны под заказ.

Статистика такова: по итогам пяти месяцев 2026 года продажи белорусских авто подскочили более чем на 70 % по сравнению с таким же периодом 2025 года. Всего в России было реализовано почти 24 тыс. авто белорусского производства.