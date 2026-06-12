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В России образовался локальный дефицит белорусских машин

Российские дилеры заявили о нехватке автомобилей белорусского бренда. Причинами локального дефицита стали высокий спрос и быстрые продажи, однако машины доступны под заказ.

Статистика такова: по итогам пяти месяцев 2026 года продажи белорусских авто подскочили более чем на 70 % по сравнению с таким же периодом 2025 года. Всего в России было реализовано почти 24 тыс. авто белорусского производства.

Фото: pexels.com

Разделы:

ЭкономикаПромышленностьРоссия

Теги:

автомобилиБеларусь-РоссияНовости экономики