В сельском хозяйстве Беларуси могут появиться дроны, которые облегчат работу аграриям

Потерь урожая из-за погодных условий в Беларуси нет. Вегетация сельхозкультур продолжается. Об этом заявил директор Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию Сергей Кравцов.

В 2025 году, по словам ученого, урожайность растет во всех областях. В среднем по республике на 7 ц/га. На это повлиял растянутый период вегетации с учетом температурного режима. В частности сельхозкультуры продлили свой вегетационный период на две недели, а некоторые и на более продолжительный срок.

Напомним, в апреле-мае отмечались аномальные температуры ниже климатической нормы. Июнь также не радовал теплом. И за три месяца сумма активных температур была в среднем на три градуса ниже по сравнению со средними многолетними данными. Так, аграрии в 2024 году к концу июля уже завершили уборку озимого ячменя, в 2025-м находятся на финишной прямой.