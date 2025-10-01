3.65 BYN
3.01 BYN
3.54 BYN
В "Великом камне" открыли новый производственный цех по станкостроению
"Великий камень" продолжает подтверждать статус высокотехнологичной площадки - на плодородных полях индустриального парка открыли новый цех по станкостроению.
Станкостроительная отрасль - это основа любого производства, поэтому акцент ставится на внедрение инновационных разработок в отечественный продукт. Производственная площадка начнет работу в ноябре 2025 года. А пока это место, куда съехались показать свои достижения не только белорусские, но и российские разработчики.
Валерий Щурок, директор компании по разработке и производству высокоточных обрабатывающих центров с системой ЧПУ:
"На новой производственной площадке мы будем заниматься тем, чем занимались 8 лет, - локализацией станков, которые работают по металлу. На новой площадке у нас появляется возможность дальнейшей локализации узлов, а именно станин и несущих конструкций станков. Здесь закупается уникальное оборудование для Беларуси для механической обработки, которая включает фрезерование и шлифовку всех несущих конструкций".
Новый цех по станкостроению - это не только перспективное производство в рамках "Великого камня", но и дополнительные рабочие места для жителей Смолевичского района.