В "Великом камне" открыли новый производственный цех по станкостроению

"Великий камень" продолжает подтверждать статус высокотехнологичной площадки - на плодородных полях индустриального парка открыли новый цех по станкостроению.

Станкостроительная отрасль - это основа любого производства, поэтому акцент ставится на внедрение инновационных разработок в отечественный продукт. Производственная площадка начнет работу в ноябре 2025 года. А пока это место, куда съехались показать свои достижения не только белорусские, но и российские разработчики.

Валерий Щурок, директор компании по разработке и производству высокоточных обрабатывающих центров с системой ЧПУ:

"На новой производственной площадке мы будем заниматься тем, чем занимались 8 лет, - локализацией станков, которые работают по металлу. На новой площадке у нас появляется возможность дальнейшей локализации узлов, а именно станин и несущих конструкций станков. Здесь закупается уникальное оборудование для Беларуси для механической обработки, которая включает фрезерование и шлифовку всех несущих конструкций".

Валерий Щурок, директор компании по разработке и производству высокоточных обрабатывающих центров с системой ЧПУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2c46755-87a8-4f94-8b95-392496103473/conversions/d08ed35c-b905-4bfb-9ee4-092dc2acb0b8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2c46755-87a8-4f94-8b95-392496103473/conversions/d08ed35c-b905-4bfb-9ee4-092dc2acb0b8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2c46755-87a8-4f94-8b95-392496103473/conversions/d08ed35c-b905-4bfb-9ee4-092dc2acb0b8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2c46755-87a8-4f94-8b95-392496103473/conversions/d08ed35c-b905-4bfb-9ee4-092dc2acb0b8-xl-___webp_1920.webp 1920w