Древесные отходы - в доходы: в Беларуси планируют увеличить количество производств по выпуску пеллет
Автор:Редакция news.by
В Беларуси планируют увеличить количество производств по выпуску пеллет. Сейчас в стране 64 таких объекта. Максимально использовать местные виды топлива - поручение Президента. Это позволит экономить использование закупаемого природного газа. С голубого топлива на свое сырье за последние 15 лет переведены три с половиной сотни объектов.
Как древесные отходы превратить в доходы? И почему свое сырье греет не хуже импортного? Смотрите сегодня в "Главном эфире" на "Беларусь 1".