Древесные отходы - в доходы: в Беларуси планируют увеличить количество производств по выпуску пеллет

В Беларуси планируют увеличить количество производств по выпуску пеллет. Сейчас в стране 64 таких объекта. Максимально использовать местные виды топлива - поручение Президента. Это позволит экономить использование закупаемого природного газа. С голубого топлива на свое сырье за последние 15 лет переведены три с половиной сотни объектов.