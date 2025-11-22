В Беларуси для старшеклассников разработали еще один дневник

В Беларуси для старшеклассников разработан дневник по профориентации. Он поможет определиться с будущей профессией. Доступен дневник на Национальном образовательном портале. Пользоваться им могут учащиеся, учителя и родители.

В этом дневнике вместо дней недели - месяцы, вместо расписания уроков - график мероприятий, вместо оценок - самоанализ. Такая новинка появилась с этой четверти для старшеклассников. Этот электронный дневник призван помочь ученикам определиться с будущей профессией и выбором вуза. Он содержит всю необходимую абитуриентам информацию: от перечня белорусских университетов и условий вступительной кампании до востребованных специальностей, проходных баллов и других актуальных данных.

Как и в обычном дневнике, школьники смогут делать в нем собственные записи и пометки. Таким полезным помощником активно начинают пользоваться учащиеся и учителя.