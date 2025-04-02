Vietnam Expo - какие проекты намерены делать вместе Беларусь и Вьетнам

Беларусь в эти дни представляет свой промышленный потенциал в столице Вьетнама. 2 апреля здесь открыта крупная международная выставка Vietnam Expo, ведущая в Юго-Восточной Азии. Перспективы совместной работы обсудил и бизнес двух стран: в Ханое прошел бизнес-форум. О чем договариваемся?

Вьетнамскому Expo сколько б вы думали? Еще с 90-х здесь не упустили ни одной возможности презентовать чем богаты. Это старейшая выставка страны, к которой недавно присоединилась и Беларусь. Быть здесь среди сотен других компаний, значит, понимать: место под этим "солнцем" для нас тоже найдется. Было бы желание.

И мы здесь есть! Наша техника (в том числе единственная в регионе сборка грузовых машин от Минского автомобильного), наши БЕЛАЗы (поставки возобновлены), шины, молочная продукция. Вот-вот появится мясная. Минсельхозпрод уверен, что нет смысла спорить, так нужен нам вьетнамский рынок или нет? Чем больше рынков, тем меньше рисков остаться не у дел на случай шторма в мировой торговле.

Иван Смильгинь, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Многие задают вопрос, выгодно или невыгодно будет поставлять говядину на рынок Вьетнама? Сегодня для нас самое главное, наверное, чтобы были двери открыты. Может, сегодня какие-то проблемы по цене, но через полгода скажут, мы хотим во Вьетнам, там стало очень выгодно, мы очень заинтересованы. Поэтому сегодня наша задача - открывать рынки, открывать эту дверь для поставки нашей качественной безопасной продукции".

Белорусская говядина получила доступ на рынок Вьетнама

6 лет понадобилось нашим предприятиям, чтобы открыть белорусской говядине доступ во Вьетнам. На памяти замминистра мало где было сложнее. Требования к производству и готовой продукции высочайшие. И сегодня наши переработчики (пока их будет около 20) презентуют самое вкусное белорусское в одном ряду с мировыми грандами.

"Конкуренция есть, - отметил гендиректор ОАО "Слонимский мясокомбинат" Сергей Скиба. - Даже на этой выставке. Я уже прошел по павильонам, из представителей говядины - крупный игрок Канада. Нам приятно, что мы конкурируем с такими странами".

Знать конкурента в лицо - это тоже часть нашей экспортной стратегии. Беларусь готова к сложным вызовам, будь то долгая дорога к потребителю или национальные пристрастия (о вкусах, как известно, не спорят).

Беларусь и Вьетнам рассчитывают нарастить торговлю

Нгуен Шинь Ньят Тан, замминистра промышленности и торговли Вьетнама:

"Мы придаем важное значение участию правительства Беларуси и ваших предприятий в выставке Vietnam Expo. Это укрепит экономическое и торговое взаимодействие между нашими странами, превратит идеи в конкретные проекты и контракты. Мы готовы создать максимально благоприятные условия вьетнамским и белорусским предприятиям для непрерывного взаимодействия и достижения высоких результатов".

Полдела уже сделано. Зона свободной торговли для нас нивелирует пошлины. Для техники это вообще спасение. Наш МАЗ знает, о чем говорит. Местный рынок ставит заградительные барьеры для импортеров. Машины совместной белорусско-вьетнамской сборки покупают пока только тут. Но Вьетнам может стать для нас окном в большую Азию.

Вадим Садовский, директор представительства ОАО "МАЗ" во Вьетнаме:

"Мы на вьетнамском рынке сейчас, а для того чтобы выходить в регион юго-восточной Азии, так называемый союз АСЕАН, в который входит более 10 стран, нам необходимо повышать уровень локализации и достичь показателя 45 %. После этого мы получаем соответствующий сертификат о происхождении, что товар произведен во Вьетнаме, можем и имеем право поставлять технику с нулевой таможенной пошлиной, что повышает нашу конкурентоспособность".

В Ханое прошел бизнес-форум Беларуси и Вьетнама

Как и что продавать больше, быстрее, эффективнее, в Ханое 2 апреля обсуждал и бизнес двух стран. Застолбили технику, а можем еще лекарства, вакцины, новые продовольственные позиции. Казалось бы, еще вчера пробивались сюда с мясной продукцией, а сегодня на форуме законтрактованы первые партии. Глава одной из крупнейших компаний-импортеров уверена, что это только начало.

Факт На бизнес-форуме подписан первый контракт на поставку во Вьетнам белорусской говядины

Фам Хонг Май, председатель совета директоров компании "ЭЙС ФУДС" (Вьетнам):

"Мы уже попробовали на вкус белорусские продукты. Они соответствуют всем высоким стандартам качества и могут конкурировать с любым производителем. Мы уже поставляли на наш рынок 10 контейнеров сыров моцарелла из Беларуси. Сыр пользовался хорошим спросом. А вскоре привезем белорусскую говядину. Рассчитываем, что сотрудничество между нами будет крепнуть, расширится номенклатура, мы сможем поставлять на наш рынок еще больше белорусских продуктов".

Логистика и расчеты - главные барьеры в работе на вьетнамском рынке

Главное теперь, чтобы логистика не подкачала. Правительству даны поручения отыскать самый короткий путь, в том смысле, чтобы найти возможности уложиться в стандарт - 45 суток. На фоне нынешних 90 (в среднем) звучит неплохо. Но мало доставить, нужно еще суметь оплатить - санкционная тема.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Больше чем логистика все равно еще есть логистика платежей. Эта тема тоже обсуждается с соответствующими компетентными органами, она влияет на нашу торговлю. Есть пути разрешения этих проблем - определенные бартеры на межгосударственном уровне. Чтобы это делать гораздо интенсивнее и в большем объеме, это должно получить развитие в договоренностях на межстрановом уровне. Планируется визит генсекретаря в Минск - это уровень обсуждения вопросов".

Вице-премьер А. Сивак провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Фан Минь Чинем