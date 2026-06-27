В понедельник, 29 июня, Совет Безопасности ООН проведет заседание по поводу атаки украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми. Минск решительно осудил этот преступный акт против мирного населения.

Как заявили накануне во внешнеполитическом ведомстве, Беларусь не является членом Совбеза, однако наша страна обратилась к председательствующей Колумбии с просьбой о срочном созыве заседания. Запрос поддержала Москва как постоянный участник Совбеза.

На заседании белорусская сторона также намерена донести до мирового сообщества информацию о заявлениях украинского руководства, в которых открыто декларируется готовность наносить удары по территории Беларуси.

Подобная риторика создает прямую угрозу региональной стабильности. В МИД настаивают на объективном и беспристрастном международном разбирательстве. Беларусь продолжает добиваться осуждения актов насилия против своих граждан на различных площадках ООН.

С резким заявлением атаки на пассажиров автобуса в Брянской области выступил представитель Беларуси Дмитрий Красовский. В ходе своего выступления в штаб-квартире ООН в Кении, он решительно осудил любые акты насилия, направленные против мирных граждан, и подчеркнул необходимость безотлагательного, объективного расследования трагедии.