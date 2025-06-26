Выставка "Суверенная Беларусь" является важной частью Евразийского экономического форума

Экспозиция достижений Беларуси представлена на Евразийском экономическом форуме в Минске, сообщает БЕЛТА.

На площадке Минского международного выставочного центра можно увидеть экспозицию как продуктов питания, производимых в стране и известных далеко за ее пределами, так и продукцию машиностроения, "Беллегпрома", разработки Национальной академии наук. Также представлен туристический потенциал столицы.

Минлесхоз продемонстрировал возможности деревянного домостроения, Минздрав - современные технологии, применяемые в лечении и диагностике. Минэнерго показало макет БелАЭС, "Белпочта" - недавно выпущенные серии марок и открыток. Также в числе экспонатов - умная остановка, беспилотники, электромобили, мотоциклы и скутеры.

Экспозиция разместилась на площадке выставочного комплекса и на прилегающей территории. Открытое пространство у входа в комплекс заняли флагманы машиностроительной отрасли. Так, 450-тонный карьерный самосвал БЕЛАЗ превратился в главную достопримечательность. Огромную машину, которая возвышается над экспозицией, видно с шоссе. Как рассказали на предприятии, подготовка самосвала к выставке была проведена в рекордно короткие сроки.

"БКМ Холдинг" в качестве примера кооперации в рамках ЕАЭС представил "Евразийский электробус". Базовой моделью проекта является электробус модели Е321 в кузове "Ольгерд". Цель проекта "Евразийский электробус" - расширить и нарастить кооперационные связи стран - участниц ЕАЭС. Реализация данного проекта позволит создать технологии, материалы и комплектующие, которые будут способствовать успешному развитию промышленного производства, а также обеспечат экологическую безопасность и экономическую независимость государств ЕАЭС.

На сегодняшний день уровень локализации электробуса Е321 в странах ЕАЭС составляет не менее 80%. В эту долю входят преимущественно комплектующие из Республики Беларусь и Российской Федерации.

Всего крупные предприятия системы Министерства промышленности презентовали порядка 40 флагманских образцов техники ведущих предприятий. В их числе - городской автобус третьего поколения МАЗ 303948, седельный тягач - гибридный МАЗ-Х, седельный тягач на газомоторном топливе, самосвал для предприятий агропромышленного комплекса, мусоровоз (белорусско-российский кооперационный продукт), электромусоровоз, автомобиль скорой помощи, спортивный автомобиль для международных гонок, тракторы, погрузчики, комбайны, легковые автомобили и др.