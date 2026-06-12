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Ярославская область стала одним из крупнейших покупателей сливочного масла
Автор:Редакция news.by
Ярославская область закупила 740 т белорусского сливочного масла через биржу за пять месяцев. Этот российский регион стал одним из крупнейших покупателей. Среди них также Смоленская, Московская, Омская и Ленинградская области, а также Ставропольский край.
Помимо сливочного масла, посредством биржевого механизма в Ярославскую область поставлялись замороженная говядина и полуфабрикаты из мяса крупного рогатого скота.