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Ярославская область стала одним из крупнейших покупателей сливочного масла

Ярославская область закупила 740 т белорусского сливочного масла через биржу за пять месяцев. Этот российский регион стал одним из крупнейших покупателей. Среди них также Смоленская, Московская, Омская и Ленинградская области, а также Ставропольский край.

Помимо сливочного масла, посредством биржевого механизма в Ярославскую область поставлялись замороженная говядина и полуфабрикаты из мяса крупного рогатого скота.

Разделы:

ЭкономикаТорговля

Теги:

Беларусь-Россиясливочное маслоНовости экономики