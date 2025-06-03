Гранд-шоу Белтелерадиокомпании "Фактор.by" возвращается в жизнь страны. Начался 5-й сезон. Команда отправилась в талант-турне, чтобы услышать каждый регион. В течение месяца заедут даже в Пинск и Мозырь. К признанному трамплину прикованы взгляды миллионов, за рубежом в том числе. Начинаем освещать кулуары.

Ради 5 минут славы они отпросились с работы, пары. Кажется, в себе уверены, никто судорожно не распевался у входа.

К юбилейному сезону у амбициозных желающих выработался иммунитет к волнению. Сосредоточены на заполнении анкеты: клик на QR-код - их ключ на большую сцену. Там вкратце о себе.

Уверенности подарило доброе слово Насти Кравченко. Она же сегодня (и спойлер в ближайшие дни) - тот самый радар на обнаружение фактора.

Представитель Беларуси на "Интервидении" слушала а капелла. Неизменное правило кастинга.

За каждым из этих красивых тембров душещипательные реалии, например, непринятие хобби родными, потеря дочери, столкновение с диагнозом "рак". Многие решались на откровения. "Фактор.by" показывает жизнь начистоту и врачует.

Иные же просто вернулись к детской мечте. В обычной жизни они привычно торгуют металлочерепицей, лечат людей, настраивают электричество, ведут бизнес.

Все также без ограничений в профессиях, лишь только возраст должен быть старше 16. "Фактор.by" - неизменно о личностях, которым есть что сказать стране.