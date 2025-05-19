"Это будет классное шоу!" - Иван Эйсмонт об "Интервидении-2025"

Новость, которая уже взорвала телеграм-канал "Первого информационного". Беларусь на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025" представит Настя Кравченко. Суперфиналист телевизионного проекта "X-Factor Беларусь", финалист проекта "Залетай в тренды", лауреат "Новой песни года" в Москве 2022 и 2023 годов, лауреат и победитель "Песни года Беларуси" 2022, 2023, 2024 годов.

А еще певица является обладательницей золотой кнопки YouTube, платинового диска за миллион прослушиваний на стриминговых платформах.

За творчеством Насти Кравченко в ее соцсетях следят около 3 млн фолловеров. Также Настя Кравченко - ведущая Белтелерадиокомпании.

Наш голос на "Интервидении" выбирали музыкальные эксперты. Фокус-группу сформировала компания-вещатель и соорганизатор форума - Белтелерадиокомпания.



13 экспертов провели несколько часов в режиме живого прослушивания. Среди критериев отбора: возраст старше 16 лет, высокий индекс популярности и актуальные ротации на радио.

В конкурсе примут участие более 20 государств, в том числе страны БРИКС, ШОС и СНГ, страны Латинской Америки и Центральной Азии.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Это отличная альтернатива "Евровидению", который, к сожалению, в последние годы деградировал, стал абсолютно политизирован, подконтрольным достаточно истеричным европейским политикам и, что самое печальное, превратился во фрик-шоу. Я убежден, "Интервидение" - это будет классное шоу. Это шоу пройдет на "Live Арене" в Москве. РФ принимала конкурсы масштаба "Евровидения" - блестяще были организованы, потрясающие шоу. Так что мы готовимся. Работаем над песней, номером и клипом. Как только будет о чем рассказать, сразу расскажем".