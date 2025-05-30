Иванец: Белорусы положительно воспринимают систему поступления в вузы

Люди должны быть убеждены в справедливости вступительной кампании. Она на контроле Президента и организована с учетом поручений главы государства.

Важно создать равные условия для поступления, об этом шла речь сегодня во Дворце Независимости. С докладом о проведении испытаний и ходе кампании у Президента сегодня были ответственные в правительстве и Администрации. Изменений в правилах приема для абитуриентов по сравнению с прошлым годом нет. Алгоритм отработан. Александр Лукашенко напомнил о своем требовании обеспечить прозрачность вступительной кампании. Поступление - ответственный и волнительный момент не только для школьников, но и для их семей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы прекрасно знаем, какое значение имеет это событие в ответственной семье. Сами через это проходили. Очень важно обеспечить такую систему, которая бы убеждала наших людей в справедливости проведения этой кампании.

Александр Лукашенко поинтересовался, как прошел централизованный экзамен, оправдало ли себя это нововведение. "Если оправдало, то в чем? Только откровенно. Если где-то ошиблись, надо эту ситуацию исправлять. Ни в коем случае ее нельзя ретушировать, потому что это очень серьезное дело", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Просто надо родителям и абитуриентам понимать, что все будет честно. Не надо идти на какие-то ухищрения. Приходить в аудиторию для сдачи экзаменов надо со своими знаниями. Знания плюс удача - и будешь учиться в вузе. По крайней мере, если какая-то случайность, мы, Наталья Владимировна, подумаем над тем, чтобы случайностей этих избежать. И если что-то случится, мы должны видеть и это - посмотреть на тех людей, которые, может быть, к нам обратятся для того, чтобы мы еще раз взглянули на их знания. Наверняка, где-то кого-то потеряем. Но терять мы не должны. Не надо в этой ситуации обидеть семьи и самое главное - молодого человека, который становится на нормальный жизненный путь.

Александр Лукашенко также поинтересовался, какие льготы предоставлены абитуриентам и насколько объективен этот процесс. Обсудили недобор на бюджет на некоторые специальности, какие меры стоит предпринимать. Президент отметил положительный опыт популяризации профтехобразования среди молодых людей. Абитуриенты стремятся поступать в колледжи, наборы там растут. Важно видеть каждого поступающего, акцентирует внимание глава государства. В этом году 11-й класс заканчивают более 56 тыс. человек. Централизованные экзамены и тестирование организованы в единые сроки для всех выпускников.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Третий год выпускники 11 классов вместо 4 выпускных экзаменов, которые ранее сдавались в школе, сдают 2 централизованных экзамена. Один предмет по выбору, а второй экзамен - это государственный язык, русский или белорусский соответственно. На выбор.

Конечно, такая единая аттестация за курс общей средней школы и возможность использования этих сертификатов для поступления в университеты существенно снижает психологическую нагрузку на наших выпускников и соответственно родителей. С прошлого года централизованный экзамен, централизованное тестирование проходят в единые сроки.