Пенсионный возраст в Германии могут поднять до 70 лет

Рейтинги немецкого кабинета и его руководителя Фридриха Мерца находятся в глубоком пике.



Издание Bild публикует данные нового опроса: за один только месяц число недовольных канцлером увеличилось с 45 % до 56%. Соответственно, снижается и уровень его поддержки: теперь его действия одобряет 31 % граждан, а месяц назад их было 35 %.



Причины падения популярности очевидны: воинственная риторика и полное бессилие в решении внутренних проблем. Если же к этим проблемам подступаются, то выбирают не самые эффективные инструменты.



Накануне, например, министр экономики выступила с предложением повысить пенсионный возраст в Германии до 70 лет. Еще недавно немцы с большим недовольством приняли реформу, по итогам которой они стали выходить на заслуженный отдых в 67 лет.