Южные регионы Гомельской области - геологический шанс для открытия новых месторождений нефти и газа.





Белорусские нефтяники намерены более детально изучить потенциал недр земли на территории Ельского, Лельчицкого, Наровлянского, Петриковского районов



У "Белоруснефти" есть колоссальный опыт и компетенции в геологоразведке в формате 3D. С помощью современных технологий успешно извлекается "трудная" нефть. К тому же исследования территорий будут проводиться совместно с Минприроды.













В целом перед нефтедобывающей отраслью стоит задача: до конца 2025 года преодолеть 2-миллионный уровень добычи нефти. И это будет очередной рекорд. Близких показателей компания достигала более 35 лет назад. Основной рост нефтедобычи даст разработка трудно извлекаемых запасов. Работать с ними перспективно и целесообразно.

Петр Повжик, заместитель гендиректора по геологии компании "Белоруснефть":

"Важнейшим направлением является геологическое изучение южных территорий Гомельской области. Я считаю это наш полный геологический шанс для открытий новых месторождений нефти и газа. Мы совместно с Министерством природных ресурсов разработали сбалансированную схему взаимодействий, где наша компания как недропользователь будет работать непосредственно в пределах уже ранее открытых месторождений северной и центральной зоны, а компания подведомственная Министерству природных ресурсов, будет работать на территориях южной и западной части Центральной структурно-тектонической зоны Припятского прогиба".

Комплексный подход в поиске и разработке месторождений