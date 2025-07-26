В Беларуси в 44-й раз встретили "Ракутевское лето"

Молодечненский район в 44-й раз встретил "Ракутевское лето". Праздник в музее фольварка объединил ценителей белорусского слова.



"Старонка лепшая ў штодзённіку жыцця" - деревня Ракутевщина - место, где когда-то творил и воспевал белорусское слово Максим Богданович. Творческая наработка за летние месяцы, проведенные в поселке, подарила современникам циклы стихов "Старая Беларусь", поэмы "У вёсцы" и "Вераніка".