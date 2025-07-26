3.71 BYN
2.94 BYN
3.46 BYN
В Беларуси в 44-й раз встретили "Ракутевское лето"
Автор:Редакция news.by
Молодечненский район в 44-й раз встретил "Ракутевское лето". Праздник в музее фольварка объединил ценителей белорусского слова.
"Старонка лепшая ў штодзённіку жыцця" - деревня Ракутевщина - место, где когда-то творил и воспевал белорусское слово Максим Богданович. Творческая наработка за летние месяцы, проведенные в поселке, подарила современникам циклы стихов "Старая Беларусь", поэмы "У вёсцы" и "Вераніка".
В афише мероприятия: экскурсии, мастер-классы, квесты, концерт с участием белорусских литераторов, палатки с достижениями местных ремесленников. Праздник поэзии и песни традиционно прошел в последнюю субботу июля.