Мурованка бьет в колокол! Своды легендарного храма-крепости дали масштабные трещины. Намоленная святыня ХVI века имеет нулевую категорию в списке историко-культурных ценностей. Наряду с Коложским храмом в Гродно, церковью в Сынковичах. Это значит, что только специалисты имеют право проводить масштабную реанимацию. Пока же крепостью духа восхищаются паломники.

На свежей парковке у церкви выстроилась череда автомобилей - белорусские и российские номера. Туристы то и дело сворачивают с трассы М6, чтобы прикоснуться к крепости духа. Мураванке уже 500 лет. Захожане не дают молитве стихнуть.

176 метров каменной ограды - словно щит от бед, проверенный временем. Ограду воссоздают на спонсорские средства, участвует и местное предприятие. Для директора совхоза "Большое Можейково" эта церковь - место силы: здесь он венчался с супругой.

"Мы оказываем посильную помощь, и не только мы - все хозяйства района помогали к 500-летию, когда благоустраивали храм. Мы в основном поставляем материалы: с наших полей постоянно привозим камень, чтобы ограда была такой прекрасной, удивительной", - рассказал директор КСУП "Совхоз "Большое Можейково" Петр Роуба.

Снаружи храм впечатляет - во многом благодаря поддержке фонда Президента Беларуси по культуре и искусству. Полмиллиона рублей позволили спасти фасады: они остро нуждались в дезинфекции и, можно сказать, хирургическом вмешательстве. Переложили кирпич, убрали грибок.

"Кстати, благодаря и спонсорской помощи удалось подготовить проектную документацию для подачи в фонд Президента Республики Беларусь, который поддерживает культуру и искусство, понимая, что мы способны сохранить, не допустить разрушения. Задача государственных органов - не только координировать и следить за деятельностью на историко-культурных объектах, но в первую очередь сохранить их целостность, желательно в первозданном виде", - пояснила зампредседателя Щучинского райисполкома Татьяна Тюсина.

Внутреннее убранство - не исключение. Нулевая категория историко-культурной ценности обязывает, но у прихода нет возможности заштукатурить трещины на потолке высотой 12 м. Да и по закону они не имеют на это права. Храму не хватает вентиляции и новой электропроводки.

"Штукатурка на потолке на высоте 12 м сильно растрескалась. Неизвестно, отслоилась она или нет. Для этого нужны специальные лабораторные исследования, чтобы понять, в каком состоянии она находится спустя 200 лет. Даже если нет отслоения, все равно необходимо заделывать эти трещины - тщательно штукатурить и шпаклевать. Сам потолок уже почернел. Побелить его сейчас невозможно", - поделился своими переживаниями настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы в д. Мурованка иерей Олег Засим.