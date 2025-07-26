Общение, забота и активность. Работа продавцов-консультантов держится на трех китах

Весомый вклад в экономику и обеспечение комфортной повседневной жизни граждан. 27 июля в Беларуси - День работников торговли. С профессиональным праздником представителей и ветеранов сферы поздравил Президент.

Лукашенко: Торговая отрасль Беларуси сберегла самое важное - ориентированность на человека Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов торговой отрасли с профессиональным праздником 5 часов назад

На данный момент в сфере, которая динамично развивается, с каждым днем задействовано более полумиллиона человек, чья работа обеспечивает нас всем необходимым.

Отзывы покупателей Беларуси:

Они стали частью нашей жизни, даже если мы это не всегда замечаем.

Благодаря консультантам, покупки становятся проще и приятнее.

Консультанты дарят нам улыбки, радуют, всегда готовы помочь с выбором.

Не просто продают, но и поднимают настроение.

Даже в эпоху искусственного интеллекта человеческое общение остается важным в торговле. На улицах Минска множество магазинов, и мы идем туда не только за покупками, но и за хорошим настроением, которое создают приветливые консультанты. Торговля прошла долгий путь - от древних базаров до современных онлайн-платформ, но ее суть неизменна: забота о людях.

Забота о покупателях - это стиль работы сотрудников ЦУМа города Минска Олега и Ольги Грицовых. Их объединила профессия, и вот уже 26 лет они счастливы в браке. Для Олега это еще и продолжение семейной трудовой династии.

"В первую очередь это работа в коллективе и с людьми. Наша задача - сделать так, чтобы покупатель, придя к нам, нашел все необходимое и ушел не просто с покупками, а с хорошим настроением", - рассказывает Олег Грицов.

На розничную торговлю приходится треть всего товарооборота страны. Только в столице насчитывается около 20 тыс. торговых объектов. Для удобства покупателей внедряются новейшие технологии - магазины самообслуживания, без кассиров и охраны.

Белорусские покупатели по-прежнему ценят живое общение и внимание продавцов. Приветливое "спасибо за покупку" остается важной частью торгового процесса.

Для консультанта Даниила Комлева работа заключается в трех словах: общение, движение и активность.

Работа в торговле требует особого подхода: нужно всегда быть в форме - и физически, и эмоционально. Важно сохранять хорошее настроение и стремиться помочь каждому покупателю. Даниил работает в этой сфере уже 5 лет и не представляет себя без постоянного общения. Как говорится, покупатель всегда прав, а умение найти подход к каждому - это настоящий талант.

"Главное здесь - общение с людьми и поиск нестандартных решений для различных задач. Речь о том, как нужно относиться к своей работе. Иногда это что-то легкое, а иногда - более серьезное и сложное", - уверен Даниил.

В нашей стране особое внимание уделяется развитию магазинов шаговой доступности. Несмотря на популярность крупных торговых центров, именно торговые точки рядом с домом остаются самыми востребованными.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома: "Минск в некоторых вопросах действительно является флагманом торговли в Республике Беларусь. Почему? Потому что за первое полугодие 2025-го удельный вес розничного товарооборота Минска составляет чуть более 33 % от республиканского показателя".

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Забота о людях - превыше всего. Таков девиз и генерального директора еще одного магазина. Он прошел путь от грузчика до руководителя, создает лучшие условия труда, помогает в трудные моменты и стремится сформировать в коллективе атмосферу семьи. Уверен, что ценность труда каждого - основа успеха.

"Это очень важно. Наш персонал всегда благодарит людей за их душевный, профессиональный и иной вклад в то, чтобы к нам приходили покупатели, чтобы наши предприятия любили и, несмотря на жесткую конкуренцию в розничной торговле, отдавали нам предпочтение", - подчеркивает гендиректор ОАО "ЦУМ Минск" Алексей Сокол.