27 июля 1990 года Верховный Совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете

27 июля Беларусь отмечает День принятия декларации о государственном суверенитете БССР. Документ заложил важные основы для дальнейшего развития Беларуси.



Подписанный Верховным Советом, этот правовой акт видоизменил отечественное правовое поле: отныне белорусские законы стали главнее советских. Такой резкий поворот: это часть так называемого парада суверенитетов - процесс выхода союзных республик из состава СССР продлился почти полтора года.



В сентябре 1991-го депутаты проголосовали за переименование БССР в Республику Беларусь. А Беловежские соглашения, подписанные 8 декабря 1991 года, окончательно перевели СССР в учебники истории.