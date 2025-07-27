Орбан: Евросоюз оказался на грани распада, и для спасения необходимо принять экстренные меры

Евросоюз оказался на грани распада, и для его спасения необходимо принять экстренные меры. Об этом заявил венгерский премьер румынским студентам. Орбан предлагает реализовать проект "Европа разных скоростей". Это позволит всем государствам сохранить право голоса и влияние, но на своем уровне интеграции.

Например, Венгрии интересно экономическое сотрудничество, но для нее неприемлемы принципы миграционной и культурной политики ЕС. Или та же Украина: она, уверен Орбан, ни по одному из параметров не соответствуют требованиям ЕС. При этом, если того хочет Брюссель, Киев может участвовать в европейской интеграции на уровне оборонных программ.